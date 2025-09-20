¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤¬ÂçÈËÀ¹!?¡¡Áª¼ê¤Ï1Æü19Ëü±ß¤Î¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë
º£µ¨¤³¤½¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¸·³Ê¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Àß¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ØTHE Sun¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤¬»î¹çÅöÆü¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°ÜÆ°¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢»î¹çÆü¤Ë¤Ï°ìÅÙÎý½¬¾ì¤ËÁª¼ê¤¬½¸¹ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Á¡¼¥à¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤È°ìÂÎ´¶¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ò°ìÆüÃæÍ½Ìó¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£±¿Å¾¼ê¤Ï¤Þ¤ºÁª¼ê¤¿¤Á¤òÎý½¬¾ì¤Ç¹ß¤í¤·¡¢¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ò·Þ¤¨¡¢»î¹ç¸å¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¼«Âð¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎºÝ¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤Ë¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Þ¤ºÁ´°÷¤¬¥Ð¥¹¤ÇÎý½¬¾ì¤ËÌá¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¼«Âð¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ±»æ¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÁª¼ê¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë±¿Å¾¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÁ¶â¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê700¥Ý¥ó¥É¤«¤é1000¥Ý¥ó¥É¡Ê1000¥Ý¥ó¥É¤ÏÌó19Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤«¤Ê¤ê¤Î²Ô¤®¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ï±¿Å¾¼ê¤Î1½µ´Ö¤ÎÌÜÉ¸³Û¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤Î»î¹ç¤â³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¤è¡£¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ïº£½µ¤ÎÍ½Äê¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Í¡×
¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Î´è¸Ç¤Ê¤È¤³¤í¤¬½Ð¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤¿¤Á¤ÏÂçÈËÀ¹¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£