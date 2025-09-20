µÙÆüÊÖ¾å¤Ç¡ÖØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤Ê¤É¼õ¤±ÉÕ¤±¡¡µÏ¿ÅªÂç±«¤ÇÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤¬¿»¿åÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô»Ô
º£·î12Æü¤ËµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¤Ï¡¢µÙÆü¤Î20Æü¤âØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤Î¼õÉÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î12Æü¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½»Âð3300Åï¤äÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¿»¿åÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢À¸³èºÆ·ú¤Î»Ù±ç¶â¤äÍ»»ñ¤Ê¤É¡¢¸øÅª»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ä¡ÖÈïºÒÆÏ½Ð¾ÚÌÀ½ñ¡×¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¡¢µÙÆü¤Î20Æü¤âÎ×»þ¤ÎÁë¸ý¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÈïºÒÆÏ½Ð¾ÚÌÀ½ñ¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿ÃËÀ¡Ë¡Ö»öÌ³½ê¤ÈÅ¹ÊÞ¤¬¾²¾å¿»¿å¤·¤¿¡£¡×¡Ö¡ÊÉüµì¤Ï¡ËÁ´¤¯¡Ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£Á´¤¯º£¤«¤é¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç¿åË×¤·¤¿274Âæ¤Î¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½µÌÀ¤±°Ê¹ß¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÈï³²Ä´ºº¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼Ö¤ÎÈÂ½Ð¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£