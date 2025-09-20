ÀÐÀî¤ÎÃÏ¼ò¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ªÇ½ÅÐ¤Î¼òÂ¢Éü¶½¤â»Ù±ç¡Ö¥µ¥±¥Þ¥ë¥·¥§ ¡×³«ºÅ¤òÁ°¤Ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥Ç¥£¥Ê¡¼ËþµÊ
ÀÐÀî¤ÎÃÏ¼ò¤È¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡Ö¥µ¥±¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤¬Íè·î4Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë19ÆüÌë¡¢¶âÂô»Ô¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÏÂ¤ÈÍÎ¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥Ç¥£¥Ê¡¼¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô»ÔÊÒÄ®¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤ä±þÊç¤Î¤¢¤Ã¤¿70¿Í¤¬¡¢¥µ¥±¥Þ¥ë¥·¥§¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¸©¼òÂ¤ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ²ÃÌÁ¤Î¼òÂ¢¼«Ëý¤ÎÃÏ¼ò¤ä¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÂ¢¸µ¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¤È¿©¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¾ì¼Ô¡ÖÇ½ÅÐ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼òÂ¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¼ò¤òÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
º£Ç¯¤Î¥µ¥±¥Þ¥ë¥·¥§¤ÏµîÇ¯Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Ç½ÅÐ¤Î¼òÂ¢¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢26¤Î¼òÂ¢¤È28¤Î°û¿©Å¹¤¬¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢¼ý±×¤Î°ìÉô¤ÏÇ½ÅÐ¤Î¼òÂ¢¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µ¥±¥Þ¥ë¥·¥§¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¦Ê¡¸÷ÂÀ°ìÏº¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡ÖÉü¶½¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç½ÅÐ¤Î¼òÂ¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ»¤Î¤ê¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÇ½ÅÐ¤Ø¤Î±þ±ç¤òÄº¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤¼¤Ò¡¢Èþ¿©¤ÈÈþ¼ò¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡×
ÃÏ¼ò¤ÈÈþ¿©¤Îº×Åµ¡Ö¥µ¥±¥Þ¥ë¥·¥§2025¡×¤ÏÍè·î4Æü¡¢¶âÂô»Ô¤Î¤·¤¤¤Î¤·ÞÉÐ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£