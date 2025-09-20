¡ÖÅê¼ê¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤°Û¼¡¸µ¤Î52¹æ¡¡7Àï4HR¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÇ¯´Ö70È¯¤ÎÅÁÀâÂÇ¼Ô¤âÄ¶¤¨¤ë¡ÈÎÎ°è¡É¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿
°Û¼¡¸µ¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ëÂçÃ«¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Î¡ÈÎÎ°è¡É¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿(C)Getty Images
¡¡µÕÊý¸þ¤Ø¤Î°ìÂÇ¤ÏÎà¤Þ¤ì¤ÊÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î19Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤¬1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¡¢52¹æ¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤ë¡¢ÂçÃ«¤Î°µ´¬¤Î52¹æ¥¢¡¼¥Á¥·¡¼¥ó
¡¡´Å¤¤µå¤ò²ÚÎï¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¤¿¡£1-2¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿5²óÎ¢¤ÎÆó»à1¡¢2ÎÝ¤ÎÆÀÅÀµ¡¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢Áê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¥í¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¤¤¬³°³Ñ¹â¤á¤ËÅê¤¸¤¿95.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153.6¥¥í¡Ë¤Î4¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤ë¡£¥Ñ¥ó¥Ã¤È¤¤¤¦ÇËÎö²»¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤È¤È¤â¤ËÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëº¸ÍãÀÊ¤ËÃåÃÆ¡£ÇØÈÖ¹æ17¤Ï¡¢Ç®¶¸¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÍª¡¹¤È¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á7»î¹ç¤Ç4È¯ÌÜ¤È¤·¡¢Ã±½ã·×»»¤Ê¤¬¤éÇ¯´Ö55.7ËÜ¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾è¤»¤¿ÂçÃ«¡£¤½¤Î¤ª¤è¤½Åê¼ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤À¨¤Þ¤¸¤¤ÂÇËÀ¤Ï¡¢¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎµÏ¿¡×¤âÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ìîµå³¦¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ç¯´Ö50Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿Åê¼ê¤Ç¡¢52ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¡£¡ÖÌîµå¤Î¿À¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁá½Ï´ü¤ËÆóÅáÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤Ç¤¹¤éÀ®¤·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÎ°è¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±µ¼Ô¤Ï°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¤Î2Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»100¹æÄ¶¤¨¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¡Ê113ËÜ¡¿1920¡Á21¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê109ËÜ¡¿2001¡Á2002¡Ë¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Þ¥ê¥¹¡Ê100ËÜ¡¿1960¡Á61¡Ë°ÊÍè¤Î²÷µó¤Ç¤¢¤ë¤È¤â»ØÅ¦¡£·×106ËÜ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤Ï¡¢98Ç¯¤ËÇ¯´Ö70ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¡Ê94ËÜ¡¿1997-98¡Ë¤ò¤â¾å²ó¤ëÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡·²Íº³äµò¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤¹¤ëÂçÃ«¡£¤«¤¨¤¹¤¬¤¨¤¹¤â¡¢Èà¤¬¡ÖÅê¼ê¡×¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ï¡¢¶Ã¤¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]