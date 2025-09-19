¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¤Ë´ð¤Å¤¯¥É¥é¥Þ¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥É¡¼²È¡Ù¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®·èÄê
Disney+ (¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹)¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢¿Íµ¤¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥É¡¼²È¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤È¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥¢¡¼¥¯¥¨¥Ã¥È¤ÎÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤¬¸÷¤ëÍ½¹ðÊÔ¤È¡¢ÃíÌÜ¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤ÎÇ¯³Û¥×¥é¥ó¤¬ºÇÂç¤Ç35¡ó ¡Ä
¤¹¤Ù¤Æ¤¬´°àú¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¥Þ¡¼¥É¡¼²È¤Î¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¾×·â¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÉÁ¤¯¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥É¡¼²È¡Ù
¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥É¡¼²È¡Ù¤Ï¡¢ÊÆ¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿ÉÔ¿³»à¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦¡¢¼ÂÏ¿ÈÈºá·Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È ¡ÖMurdaughMurders Podcast¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡£
¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¸¢ÎÏ¤ò¸Ø¤ëË¡Áâ°ì²È¤Î¥Þ¥®¡¼¤È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹É×ºÊ¤Ï¡¢Æó¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤ÈìÔÂô¤Ç·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢Â©»Ò¥Ý¡¼¥ë¤¬¥Ü¡¼¥È¤Î»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ì²È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£»ö·ï¤Î¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥Þ¡¼¥É¡¼²È¤ÈÊ£¿ô¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê»à¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¥Þ¥®¡¼¤È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤¬Êø¤ì»Ï¤á¤ë¡½¡½¡£
¼ç±é¤Ï¡¢¡Ø±î¤ÎÏÇÀ±¡§¿·À¤µª¡Ê¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ë¡Ù¤Î¥Þ¥ë¥³¥àÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡Ê¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¡¼¥É¡¼Ìò¡Ë¤È¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¥É¥é¥Þ¡¦¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ø6ºÍ¤Î¥Ü¥¯¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡£¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ®½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥¢¡¼¥¯¥¨¥Ã¥È¡ÊºÊ¥Þ¥®¡¼¡¦¥Þ¡¼¥É¡¼Ìò¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌ³¤á¤ë¡£
Æó¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÇÊª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ëÂ©»Ò¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¡¼¥É¡¼Ìò¤ò¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ð¡¼¥Á¥È¡¼¥ë¥É¡Ê¡ØThe Passenger¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ë¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥Þ¡¼¥É¡¼Ìò¤ò¥¦¥£¥ë¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡Ê¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A Complete Unknown¡Ù¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þ¥È¥Ë¡¼Ìò¤Ï¥Ö¥ê¥¿¥Ë¡¼¡¦¥¹¥Î¥¦¡Ê¡Ø¥Ø¥¢¥¹¥×¥ì¡¼¡Ù¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥í¥¯¥¿¡¼Ìò¤ÏJ¡¦¥¹¥ß¥¹¡á¥¥ã¥á¥í¥ó¡Ê¡Ø¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡Ù¡Ë¤é¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
ËÜºî¤Ç¶¦Æ±¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼/¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦D¡¦¥Õ¥é¡¼¡Ê¡Ø¥¯¥©¡¼¥ê¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ù¡Ø¥ì¥¯¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤ ºÆÀ¸¡Ù¡Ø¥í¥Ã¥¯¡õ¥¡¼¡Ù¡Ë¤È¡¢¥¨¥ê¥ó¡¦¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¡Ê¡Ø¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼ÂÐ¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º¡½¸å¸«¿ÍºÛÈ½¤Î¹ÔÊý¡½¡Ù¡ØI Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡ØMommy Dead andDearest¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ë¡£
·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¼ê¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ä¡© ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¦¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÍ½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¡ª
¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÅÙ¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¦¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¡¼¥É¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤Î¼ê¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼ê¤ò°®¤ë¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥¢¡¼¥¯¥¨¥Ã¥È¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢É×¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÊ¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢²¿¤«¤ò»¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ë²È¤Î³°¤Ë½Ð¤ë¥Þ¥®¡¼¡¦¥Þ¡¼¥É¡¼¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥¢¡¼¥¯¥¨¥Ã¥È¡Ë¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Â³¤¯¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÍð¤·¤ÆµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¡¼¥É¡¼¡Ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡Ë¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢°ì²È¤ÎÈëÌ©¤òÄÉ¤¦µ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢É½¸þ¤¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¸¢ÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÎ¢¤Ç¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò¤â¤ß¾Ã¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£°ì¤Ä¤Î»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²ÈÂ²¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¡¢½Å¤¯¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ºîÁí»Ø´ø¤Ë¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥È¥¹¥«¡Ê¡ØA Friend of the Family¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ø¸«¤»¤«¤±¤ÎÆü¡¹¡Ù¡Ø¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡§±£¤µ¤ì¤¿¶¸µ¤¡Ù¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ê¡Ø¥°¥ì¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ë¡Ù¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÇ¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þ¥È¥Ë¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤äÈÈºá¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿À½ºî¿Ø¤¬¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÄÉµá¤·¤¿ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥É¡¼²È¡ÙÇÛ¿®¾ðÊó
¤¹¤Ù¤Æ¤¬´°àú¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¥Þ¡¼¥É¡¼²È¤Î¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¾×·â¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥É¡¼²È¡Ù¤Ï10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡£ÇÛ¿®Æü¤ËÂè1ÏÃ¤«¤é3ÏÃ¤Þ¤Ç¤ò°ìµó¸ø³«¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏËè½µ1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Copyright © 2025 ³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI All Rights Reserved.