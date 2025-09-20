É×ÉØ¤Ç¡ÖÇ¯¼ý1200Ëü±ß¡×¤ÎÉ×ÉØ¡£¹â¼ýÆþ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Íè¤Ï¡ÈÇ¯¶â¤À¤±¡É¤ÇÊë¤é¤»¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö»ý¤Á²È¡¦ÄÂÂß¡×¤Î»Ù½Ð¤â¤¢¤ï¤»¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñÍÑ¤ÏÇ¯¶â¤À¤±¤ÇÂ¤ê¤ë¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ï¡Ö¾Íè¼õ¤±¼è¤ì¤ëÏ·ÎðÇ¯¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¡×¤Ç¤¹¡£»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¿Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢¾Íè¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê»ñ»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢É×¡ÊÇ¯¼ý700Ëü±ß¡Ë¡¦ºÊ¡ÊÇ¯¼ý500Ëü±ß¡Ë¤Î²ñ¼Ò°÷É×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤ÏÀÚ¤ê¾å¤²¡Ë¡£
¡Ê1¡ËÉ×¤¬40Ç¯´Ö¡¢Ç¯¼ý700Ëü±ß¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤ÎÇ¯¶â¸«¹þ¤ß³Û
700Ëü±ß¡à12¡ß0.005481¡ß480·î¡á¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë153Ëü4680±ß
¸üÀ¸Ç¯¶â153Ëü4680±ß¡Ü´ðÁÃÇ¯¶â83Ëü1700±ß¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¡á236Ëü6380±ß
¡Ê2¡ËºÊ¤¬40Ç¯´Ö¡¢Ç¯¼ý500Ëü±ß¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤ÎÇ¯¶â¸«¹þ¤ß³Û
500Ëü±ß¡à12¡ß0.005481¡ß480·î¡á¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë109Ëü6200±ß
¸üÀ¸Ç¯¶â109Ëü6200±ß¡Ü´ðÁÃÇ¯¶â83Ëü1700±ß¡á192Ëü7900±ß
É×ÉØ¹ç»»¤·¤¿Ç¯¶â¸«¹þ¤ßÇ¯³Û¤ÏÌó430Ëü±ß¡Ê·î¤¢¤¿¤êÌó36Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç³µ»»¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½»Âð¤Ï¡Ö»ñ»º¡×¤«¡ÖÉéºÄ¡×¤«¡©
Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤ë1¤Ä¤¬¡Ö½»µïÈñ¡×¤Ç¤¹¡£»ý¤Á²È¤«ÄÂÂß¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ï·¸å¤Î²È·×¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»ý¤Á²È¤Î¾ì¹ç¡ä
½»Âð¥íー¥ó¤ò´°ºÑ¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐËè·î¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¡¢¤½¤·¤ÆÄê´üÅª¤Ê½¤Á¶Èñ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤¬¤¿¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥Õ¥©ー¥à¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ò·×²èÅª¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ý¤Á²È¤Ç¡¢Ç¯10Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¢Ç¯3Ëü±ßÄøÅÙ¤Î²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¡¢¤½¤·¤Æ½ôÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö¤Ç½½¿ôËü±ßÄøÅÙ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ãÄÂÂß¤Î¾ì¹ç¡ä
Ï·¸å¤â²ÈÄÂ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÄÂÂß¤Ç²ÈÄÂ¤¬·î13Ëü±ß¡ÊÇ¯156Ëü±ß¡Ë¡¢2Ç¯¤´¤È¤Ë¹¹¿·ÈñÍÑ¤Ç²ÈÄÂ1¥ö·îÊ¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤À¤È¡¢Ï·¸å¤Î¼ýÆþ¤¬¸º¤ëÃæ¤Ç²ÈÄÂ¤ò»ÙÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ï·¸å¤Î½»µïÈñ¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤È»Ù½Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÃùÃß¤¬É¬Í×¤«¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Þ¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤½¤¦¡©
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö´Ê°×À¸Ì¿É½¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ81ºÐ¡¦½÷À87ºÐ¤Ç¤¹¡£65ºÐ¤«¤éÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Þ¤Ç¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Î³µ¶·¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ5Ç¯¤Î¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶Ñ½êÆÀ¶â³Û¤Ï314Ëü8000±ß¤Ç¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹É×ÉØ¤À¤È¡¢É×ÉØ¹ç»»¤·¤¿Ç¯¶â¸«¹þ¤ßÇ¯³Û¤ÏÌó430Ëü±ß¡Ê·î¤¢¤¿¤êÌó36Ëü±ß¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢½ª¤ÎÀ³²È¡Ê¤Ä¤¤¤Î¤¹¤ß¤«¡Ë¤È¤·¤Æ²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤ËÆþµï¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿½ÐÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤ÇÃùÃß¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤Î2024Ç¯¤Î¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æó¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤Î¤¦¤ÁÀ¤ÂÓ¼ç¤¬65ºÐ°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÇÃùÃß2500Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î35.2¡ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î14.8¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃùÃßÊÝÍÀ¤ÂÓ¤ÎÃæ±ûÃÍ¤Ï1658Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢É×ÉØÀ¤ÂÓ¤ÇÉ¬Í×¤ÊÃùÃß³Û¤Ï1600Ëü±ß¤«¤é2500Ëü±ß¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ï·¸å»ñ¶â¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Âç¤¤ÊÃì¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬Âà¿¦¶â¤Ç¤¹¡£Âà¿¦¶â¤ò¡Ö¤¿¤ÀÍÂ¶â¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢É×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ5Ç¯¤Î¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶Ñ½êÆÀ¶â³Û¤Ï314Ëü8000±ß¤Ç¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹É×ÉØ¤À¤È¡¢É×ÉØ¹ç»»¤·¤¿Ç¯¶â¸«¹þ¤ßÇ¯³Û¤ÏÌó430Ëü±ß¡Ê·î¤¢¤¿¤êÌó36Ëü±ß¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ë¤«¤Ê¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ï·¸åÀ¸³è¤¬20Ç¯°Ê¾å¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï30Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¤«¤éÉ×ÉØ¤ÇÏ·¸å¤Î¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢¾Íè¤Î°Â¿´¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ÎáÏÂ6Ç¯´Ê°×À¸Ì¿É½ ¼ç¤ÊÇ¯Îð¤ÎÊ¿¶ÑÍ¾Ì¿
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê 2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯ ¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Î³µ¶· ³Æ¼ïÀ¤ÂÓ¤Î½êÆÀÅù¤Î¾õ¶·
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É ²È·×Ä´ººÊó¹ð¡ÎÃùÃß¡¦ÉéºÄÊÔ¡Ï2024Ç¯(ÎáÏÂ6Ç¯)Ê¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×¡ÊÆó¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¡Ë
¼¹É®¼Ô : FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
