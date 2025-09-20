¥«¥ì¡¼¹¥¤º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµ³¼ê´Æ½¤¤Î¥«¥ì¡¼¤Ë¶Ã¤¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¿É¤¤¡×
ÇÐÍ¥º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ê57¡Ë¤¬20Æü¡¢µþÅÔ»Ô¤ÎÅìËÜ´ê»ûÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿JRA¡ÖµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì³«Àß100¼þÇ¯µÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ï1925Ç¯¡¢µþÅÔ¡¦Íä¤Ë³«Àß¡£Â¿¤¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤¬Îò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£10·î4Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½©¤ÎµþÅÔ³«ºÅ¤òÁ°¤Ë¡¢³«Àß100¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëº´¡¹ÌÚ¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤È¶À³«¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥°¥ì¡¼¤ÎÃåÊª¡¢¹õ¤Î±©¿¥»Ñ¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢Í¥²í¤ËÇÏ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¤ªÁ°¤Ï²¿ÍÍ¤ä¤È¡×¤È¡¢¿ÍÀ¸2²óÌÜ¤È¤¤¤¦ÇÏ¼Ö¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¶¥ÇÏ¾ì¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµþÅÔ¤Ç¤Ï300¡Á400Ç¯¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£100Ç¯¤ÏÉ¡¿â¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢1Ç¯1Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é100Ç¯¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
µþÅÔ¶¥ÇÏ³«ºÅÃæ¤Ï¡Ö100º×¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÌÆÇÏ3´§ºÇ½ªÀï¤ÎG1½©²Ú¾Þ¡Ê10·î19Æü¡Ë¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¼Â²È¤Îº´¡¹ÌÚ¼òÂ¤¤âÆÃÊÌ½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤äµþÅÔ¤ÈÂçºå¤Î¥«¥ì¡¼Å¹¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼in´ØÀ¾¡×¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤ß¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥«¥ì¡¼¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¥«¥ì¡¼¹¥¤¤Ç¡¢¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÉÉðËµ³¼ê´Æ½¤¤Î¡Ö¥æ¥¿¥«¥ì¡¼¡×¤ò³¤³°¤Ë»ý»²¤·¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¥æ¥¿¥«¥ì¡¼¤ÎÂè2ÃÆ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¿É¤¤¡×¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¿É¤µ¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ï¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤È¤«½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤â¤·ÉñÂæ¤ÇÇÏ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÇÏ¤¬¤¤¤¤¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁ°¡¹¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¹Í¤¨¤Æ¤ë¤«¤¤¡ª¡×¤È¥»¥ë¥Õ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡Ö±é¤¸¤ë¤«¤é¤Ë¤Ïµ¤¤Þ¤°¤ì¤ÊÇÏ¤Ë¡£°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤ëÇÏ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡£¹¥Êª¤Ï¥Ë¥ó¥¸¥ó¤è¤ê¥³¡¼¥ó¡£¤¢¤È¤ÏÎý½¬¤¬¥¤¥ä¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ë¶¯¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÇÏ¤ò±é¤¸¤¿¤¤¡×¤ÈÍýÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£