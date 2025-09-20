10·î¤«¤é¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Î¡È¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡É¤¬Á´ÌÌ¶Ø»ß¤Ë¡ª 9·îÃæ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ì¤Ð¡ÈºÇÂç400¡óÁêÅö¡É¤âÆÀ¤ò¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö!? ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙÇÑ»ß¤ËÈ¼¤¦±Æ¶Á¤äÃí°ÕÅÀ¤â²òÀâ
¡ÚPR¡Û¤ªÆÀ¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¤Ê¤é
¡ÚPR¡Û¤Õ¤ë¤Ê¤Ó
ÎáÏÂ7Ç¯10·î1Æü¤«¤é¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Î¡È¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡É¤¬Á´ÌÌ¶Ø»ß¤Ë
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤ò´É³í¤¹¤ëÁíÌ³¾Ê¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯6·î28Æü¤Ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î»ØÄê´ð½à¤Î¸«Ä¾¤·Åù¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»È¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´óÉÕ¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Þ¥¤¥ë¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë´Ô¸µÎ¨¶¥Áè¤Î·ã²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤Ï¡ÖÊç½¸Å¬Àµ´ð½à¤Î²þÀµ¡×¤È¤·¤Æ¡Ö´óÉí¤ËÈ¼¤¤¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ÎÉÕÍ¿¤ò¹Ô¤¦¼Ô¤òÄÌ¤¸¤¿Êç½¸¤ò¶Ø»ß¡×¤·¡¢À©ÅÙËÜÍè¤Î¼ñ»Ý¤Ë±è¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÎáÏÂ7Ç¯10·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢³Æ¼ï¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿´óÉÕ¤Ë¤è¤ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ËÈ¼¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Î¶Ø»ß¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¶î¤±¹þ¤ß´óÉÕ¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
¤³¤¦¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÇÑ»ß¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢À©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¡×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥¦¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬2025Ç¯9·î5Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢50.7¡ó¤¬Ä¾¶á3Ç¯´Ö¡Ê2023Ç¯～2025Ç¯¡Ë¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢2025Ç¯¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢52.6¡ó¤¬¡Ö´û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¡¢44.0¡ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¹Ô¤¦Í½Äê¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎãÇ¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï²áÈ¾¿ô¤¬²þÀµÁ°¤Ë´óÉÕ¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ½ªÎ»¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢200Ì¾Ãæ176Ì¾¤¬¡ÖÎãÇ¯¤è¤êÁá¤¤»þ´ü¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¡×¡¢139Ì¾¤¬¡Ö¹µ½ü¾å¸Â¤Þ¤Ç´óÉÕ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤â²þÀµ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È±¿±Ä³Æ¼Ò¤â¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¡¢´Ô¸µ»Üºö¤ò¶¯²½¤·¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï9·îÃæÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Î´óÉÕ¤Ç¡ÈºÇÂç400¡óÁêÅö¡É¤âÆÀ¤ò¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ê9·î17Æü¸½ºß¡Ë¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¤äÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤Ê¤É¡¢¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢´óÉÕ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙÇÑ»ß¤ËÈ¼¤¦±Æ¶Á¤äÃí°ÕÅÀ
10·î¤«¤é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇËÜÍè¤Î¸ú²Ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤«¤é¤Î¹µ½ü¤Ë¤è¤ëÀáÀÇ¸ú²Ì¡×°Ê³°¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÊÖÎéÉÊ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿ÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÏ»ºÉÊ°Ê³°¤ÎÊªÉÊ¤ä¡¢²Ã¹©¡¦¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤Î¤ß¤òÃÏ°èÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬½Ì¾®¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂçÉý¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÎãÇ¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ôー¥¿ー¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´óÉÕÀè¤Î¼«¼£ÂÎ¤òºÆ¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Î½ªÎ»¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë»ÙÊ§¤¦¼ê¿ôÎÁ¤Î³Û¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÊÖÎéÉÊ¤ØÅêÆþ¤µ¤ì¤ë»ñ¶â¤¬Áý¤¨¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Î¼Á¤äÎÌ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤ËÈ¼¤¦¥«ー¥É²ñ¼ÒÂ¦¤¬ÉÕÍ¿¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÆÃ¤Ëµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢10·î°Ê¹ß¤â¤½¤Á¤é¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚPR¡Û¤ªÆÀ¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¤Ê¤é
¡ÚPR¡Û¤Õ¤ë¤Ê¤Ó
¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¥³¥¤¥ó¡×¤¬Ì¥ÎÏÅª¡ª
¡Ö1¥³¥¤¥ó¡áÌó1±ßÁêÅö¡×¤ÇAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤äPayPay»Ä¹âÅù¤Ë¸ò´¹¤Ç²ÄÇ½
¡¦Î¹¹ÔÂÎ¸³·¿ÊÖÎéÉÊ¤Ê¤É¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Î¼ïÎà¤¬ËÉÙ¡ª¤Õ¤ë¤Ê¤ÓÆÈ¼«¤ÎÊÖÎéÉÊ¤â¡ª
¡¦¿½¤·¹þ¤ß¤«¤é·èºÑ¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¼êÂ³¤¤â´ÊÃ±
¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¤Þ¤È¤á
½ã¿è¤ËÊÖÎéÉÊ¤Î¤ß¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ´óÉÕÀè¤Î¼«¼£ÂÎ¤òÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À©ÅÙ²þÀµ¸å¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¡¢¤è¤êÃÏ°è±þ±ç¤ÎÀ¼Á¤¬¿§Ç»¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·ËÜÇ¯ÅÙ¤â¶î¤±¹þ¤ß¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢9·îÃæ¤Ë¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿½¤·¹þ¤ß¤ò´°Î»¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
ÁíÌ³¾Ê ÊóÆ»»ñÎÁ ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î»ØÄê´ð½à¤Î¸«Ä¾¤·Åù
¥Î¥¦¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡ÊPR TIMES¡Ë
¼¹É®¼Ô : FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー