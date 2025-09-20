¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÁÊ¤¨ ÊÆÏ¢Ë®ºÛ¡ÖÁÊ¾õÄ¹¤¹¤®¤ë¡×¤ÈµÑ²¼
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤ËÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ç2Ãû±ß°Ê¾å¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®ºÛÈ½½ê¤Ï¡ÖÁÊ¾õ¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¡×¤ÈµÑ²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛÈ½»ö¤Ï¡¢85¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤ÖÁÊ¾õ¤¬¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âÉÔÅ¬ÀÚ¤ÇµöÍÆ¤·¤¬¤¿¤¤¡£¤¯¤É¤¯¤ÆÍ¾·×¡¢¤«¤Ä¤Ø¤Ä¤é¤¦ÆâÍÆ¤¬Â¿¤¯¡¢ºÛÈ½½ê¤Îµ¬Â§¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤òµÑ²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤ËÄ¹Ç¯¤Î±³¤äÃæ½ý¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ìó2Ãû2200²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤Ï28Æü°ÊÆâ¤Ë40¥Ú¡¼¥¸°Ê²¼¤Î½¤ÀµÈÇ¤òºÆÄó½Ð¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë