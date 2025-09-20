¡Ö²¿¤«ÊÑ²½¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¤¬3ÈïÃÆ¤òÈ¿¾Ê¡¡5²ó4¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±ÉÕ¤«¤º
¡þMLB ¥ì¥Ã¥º 7-4 ¥«¥Ö¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¢¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯)
¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬¥ì¥Ã¥ºÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó3ËÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É5²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿º£±ÊÅê¼ê¡£½é²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ó¥É¥¥¥Ï¡¼Áª¼ê¤Ë¹â¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢ÀèÀ©¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¥Á¡¼¥à¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¤¢¤È¤Î3²óÎ¢¡¢º£±ÊÅê¼ê¤Ï1¥¢¥¦¥È¤«¤éºÆ¤Ó¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¸å¤Î4²óÉ½¤Ë¤Ï¥«¥Ö¥¹¤¬2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ëº£±ÊÅê¼ê¤Ï¤³¤Î»î¹ç3ËÜÌÜ¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢¥ê¡¼¥É¤ò1ÅÀ¤Ë½Ì¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Â³¤¯5²óÎ¢¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤È¡¢º£±ÊÅê¼ê¤¬¤±¤óÀ©¤ÇÁ÷µå¥¨¥é¡¼¡£¼«¤é¤Î¥ß¥¹¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤éÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµö¤·¤Æ¤³¤Î»î¹ç4¼ºÅÀÌÜ¡£¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º¡¢º£±ÊÅê¼ê¤Ï¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£±ÊÅê¼ê¤Ï5²ó83µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ4(¤¦¤ÁÈïËÜÎÝÂÇ3)¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢2»Íµå¡¢4¼ºÅÀ(¼«ÀÕ3)¤ÎÆâÍÆ¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤ÏÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¥«¥Ö¥¹¤Î2ÈÖ¼ê¤¬2ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç3¼ºÅÀ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£±ÊÅê¼ê¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³2»î¹ç¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹©É×¤Ï¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤¬¤½¤ì¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤¬²¿¤«ÊÑ²½¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ë¹ç¤¦Á°¤Ë¡¢Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤ëÁ°¤ËÁê¼ê¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å»î¹ç¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ë½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¼«¤é¤Î²ÝÂê¤Ëµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÍá¤Ó¤¿3ËÜÎÝÂÇ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î³ä¹ç¤ò¸º¤é¤¹¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ©µå¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤Î2¤Ä(¤ÎÁªÂò»è)¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤½¤Î»î¹ç¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤Ï2¤Ä¤Î»Íµå¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£