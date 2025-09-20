¥³¥ó¥Ðー¥¹¤¬25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿Ê²½¡ª¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëALL STAR¤¬ÅÐ¾ì
Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥³¥ó¥Ðー¥¹¤ÎÂåÉ½¥â¥Ç¥ë¡ÖALL STAR¡×¤¬¡¢Ìó25Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂç¤¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥é¥¹¥È¤ä¥½ー¥ë¤òºþ¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ÚÎÌÀ¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¦¶þ¶ÊÀ¤ò¸þ¾å¡£Íú¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿ÄêÈÖ¥¹¥Ëー¥«ー¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
²÷Å¬À¤òÄÉµá¤·¤¿¼¡À¤Âå¥ªー¥ë¥¹¥¿ー
¿·¤·¤¤ALL STAR¤Ï¡¢¥½ー¥ë¹½Â¤¤ò°ì¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ÚÎÌÀ¤È¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÎ¾Î©¡£½À¤é¤«¤Ê¶þ¶ÊÀ¤È¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤µ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢Íú¤¿´ÃÏ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌÊª¡£Ä¹»þ´Ö¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ä¥Ç¥¤¥êー¥æー¥¹¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¡¢Â¸µ¤«¤é¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÂ¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Äー¥Ï¥Ã¥Á¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×ÉÕ¤Ä¹Âµ¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡×¤Ç½©Åß¥³ー¥Ç¤â²÷Å¬¤Ë♡
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È²Á³Ê¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
ALL STAR HI
ALL STAR OX
2025Ç¯10·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ÖALL STAR HI¡×¤È¡ÖALL STAR OX¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£
²Á³Ê¤Ï¤É¤Á¤é¤â\6,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï22.0cm¤«¤é30.0cm¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½ç¼¡¿·¿§¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Á´6¿§Å¸³«¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÂ¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤ALL STAR¤ÇÆü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¢ö
25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ðー¥¹¤ÎALL STAR¤Ï¡¢ÅÁÅý¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¿·¤·¤¤²÷Å¬À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¡£²Á³Ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º\6,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ♡
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¤ª½Ð¤«¤±¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¿Ê²½¤·¤¿¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£