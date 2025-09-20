¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾¡Éé¤Î9Ï¢Àï½éÀï¡¡¶åÎ¤°¡Ï¡ÂÐºö¤Çº¸ÂÇ¼Ô8¿Í¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯7¡¡ËÜµòÃÏ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê20Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯7¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïº£µ¨ºÇÄ¹¤Î9Ï¢Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£½éÀï¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¡£º¸ÂÇ¼Ô¤ÎÈïÂÇÎ¨¤¬¹â¤¤¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¤Î¶åÎ¤°¡Ï¡¤ËÂÐ¤·¡¢³¤ÌîÎ´»Ê¤ò½ü¤º¸ÂÇ¼Ô8¿Í¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£ÀèÈ¯¤Ï¾åÂôÄ¾Ç·¡£
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡¡1¡¡Ãæ¡¡¼þÅìÍ¤µþ
¡¡2¡¡±¦¡¡ÌøÄ®Ã£
¡¡3¡¡»Ø¡¡¶áÆ£·ò²ð
¡¡4¡¡°ì¡¡ÃæÂ¼¹¸
¡¡5¡¡»°¡¡·ª¸¶ÎÍÌð
¡¡6¡¡Æó¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®
¡¡7¡¡Í·¡¡ÀîÀ¥¹¸
¡¡8¡¡Êá¡¡³¤ÌîÎ´»Ê
¡¡9¡¡º¸¡¡½ïÊýÍý¹×
¡¡¡¡ Åê¡¡¾åÂôÄ¾Ç·