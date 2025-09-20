¡ÖÂçÌ¶ÅÄ¥½¥¦¥ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×ÏÃÂê¤Î±Ç²è¡Ø¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡ÙÊ¡²¬¸©¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¡¡¼ç±é¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¡¢ÎÓÅÄËãÎ¤¡¢À¥ÌÚÄ¾µ®´ÆÆÄ¤¬ÉñÂæ°§»¢
¡¡Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡×¤¬19Æü¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥·¥Í¥ÞÂçÌ¶ÅÄ¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÎÓÅÄËãÎ¤¡¢À¥ÌÚÄ¾µ®´ÆÆÄ¤Î3Ì¾¤¬ÉñÂæ°§»¢¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢Ãº¹Û¤ÎÄ®¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Þ¤Å¤¤¤¿Âç¿Í¤¿¤Á3¿Í¤¬¡¢ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ë¾¯½÷¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡äª¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤ª¤à¤¿Âç¼Ø»³¤Þ¤Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç³§¤µ¤ó¤ÈÍÙ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£Æ±»Ô½Ð¿È¤ÎÎÓÅÄ¤Ï¡¢äª¤ÎÊý¸À»ØÆ³¤âÃ´Åö¡£
¡¡¡ÖÂçÌ¶ÅÄ¥½¥¦¥ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£À¥ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±Ç²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç1950Ç¯Âå¤ÎÂçÌ¶ÅÄ¤ò»£±Æ¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ö¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡×¤Ï19Æü¤è¤êÊ¡²¬¸©Àè¹Ô¸ø³«¸å¡¢26Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡·à¾ì¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://theatertable.com/movie/?m=56