¡Ö¿ô¾¯¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤Î£±¤Ä¡×¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±¤â¡Ä¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ÎÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤ò³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾Î»¿¡ª¡Ö³Î¤«¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¸«¤»¤¿¡×
¡¡¸½ÃÏ£¹·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè£´Àá¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤¬¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤¬£³¡Ý£´¡Ý£±¡Ý£²¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿43Ê¬¤ËÃæ±û¤òÊø¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ç¥ß¥í¥Ó¥Ã¥Á¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ50Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥é¥ë¡¦¥¨¥ë¡¦¥«¥ó¥Ì¥¹¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸¥¾å¡££°¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤Æº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢³¤³°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØSPORTS DUNIA¡Ù¤¬¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤òºÎÅÀ¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍMF¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç£²ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤¡Ö6.5ÅÀ¡×¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ô¾¯¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤Î£±¤Ä¡£¾ï¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤í¤¦¤ÈÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢£³ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë°·¤¤¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Î¤«¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¸«¤»¤¿¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
