46ºÐ¡¦µÜºêÀë»Ò¥¢¥Ê¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡Â´¶È¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½ÐÀÊ¡¡ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤È½Ð»º¤Ç2ÅÙ¤ÎµÙ³Ø¤ò·Ð¸³¡Ö¤¢¡¼Á´¤Æ¤ä¤ê½ª¤¨¤¿¤ó¤À¤Ê¡×
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó½êÂ°¤Ç¸½¥Õ¥ê¡¼¤ÎµÜºêÀë»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê46¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÌÀÆü¡¢Â´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤ëÂç³Ø¤Î¥¼¥ß¤ÎÂ´¶È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡Â´¶È¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¥¼¥ß¤ÎÂ´¶È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿µÜºêÀë»Ò¥¢¥Ê
¡¡µÜºê¤Ïº£·î4Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÁá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡ ·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê¡×¤ÎÂ´¶È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö3Ç¯È¾¤«¤±¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Â´¶È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â´¶È¼°¤ÎÁ°Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÏÀ¾»³¥¼¥ß¤ÎÂ´¶È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢²¸»Õ¤ä³ØÍ§¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÆþ³Ø¤·¤¿»þ¤Ï¡¢Â´¶È¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£Èè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È³ØÀ¸À¸³è¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤È½Ð»º¤Ç¡¢2ÅÙ¤ÎµÙ³Ø¤ò·Ð¤ÆÉü³Ø¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»Ä¤Ã¤¿É¬½¤²ÊÌÜ¤ÈÂ´ÏÀ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤ÀÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â´¶È¼°¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¡Ö¤¢¡¼Á´¤Æ¤ä¤ê½ª¤¨¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡¢º£¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¡¢¥¬¥¦¥ó¤òÃå¤Æ¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¿²Ë·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁá¤¯¿²¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜºê¥¢¥Ê¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2002Ç¯4·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢12Ç¯¤ËÂà¼Ò¡£¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢11Ç¯¤ËÁ°É×¤È·ëº§¤·¡¢14Ç¯¤ËÎ¥º§¡£21Ç¯12·î¤ËºÆº§¤·¡¢23Ç¯10·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡Â´¶È¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¥¼¥ß¤ÎÂ´¶È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿µÜºêÀë»Ò¥¢¥Ê
¡¡µÜºê¤Ïº£·î4Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÁá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡ ·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê¡×¤ÎÂ´¶È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö3Ç¯È¾¤«¤±¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Â´¶È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â´¶È¼°¤ÎÁ°Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÏÀ¾»³¥¼¥ß¤ÎÂ´¶È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢²¸»Õ¤ä³ØÍ§¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÆþ³Ø¤·¤¿»þ¤Ï¡¢Â´¶È¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£Èè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È³ØÀ¸À¸³è¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤È½Ð»º¤Ç¡¢2ÅÙ¤ÎµÙ³Ø¤ò·Ð¤ÆÉü³Ø¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»Ä¤Ã¤¿É¬½¤²ÊÌÜ¤ÈÂ´ÏÀ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤ÀÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜºê¥¢¥Ê¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2002Ç¯4·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢12Ç¯¤ËÂà¼Ò¡£¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢11Ç¯¤ËÁ°É×¤È·ëº§¤·¡¢14Ç¯¤ËÎ¥º§¡£21Ç¯12·î¤ËºÆº§¤·¡¢23Ç¯10·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£