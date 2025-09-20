¼«Âð¤¬²ÐºÒ¡¦ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¡×¼«¿ÈX¤Ç¼Õºá¡ÖÂô»³¤ÎÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ë¤Ï´¶¼Õ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£19Æü¤Ëµ¯¤¤¿¼«Âð¤Ç¤Î²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡19Æü¸á¸å0»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶èÀÖ±©ËÌ¤Î5³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ì¼¼¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐºÒ¸½¾ì¤Ï¥Ú¡¼¤È¥Ñ¡¼»Ò¡Ê77¡ËÉ×ºÊ¤¬½»¤à3³¬¤Î¼«Âð¤Ç¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£±ì¤òµÛ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¤Ë2¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï29Âæ¤Î¾ÃËÉ¼ÖÎ¾¤¬½ÐÆ°¡£1¼¼Ìó30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Ç³¤¨¡¢²Ð¤ÏÌó2»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¥Ú¡¼¤Ï³°½ÐÃæ¤ÇÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼»Ò¤Ï¡ÖÊ©ÃÅ¤Ç¤í¤¦¤½¤¯¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤éÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·Ù»ëÄ£¤ÈÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ú¡¼¤ÏX¤Ç¡Ö¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê»äÃ£¤Ï²Ð»ö¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤Âç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·Æ±¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡¾ÃËÉ½ð¡¡·Ù»ëÄ£¡¡ÉÂ±¡´Ø·¸³Æ°Ì¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±Ã×¤·¿¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂô»³¤ÎÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¡¼¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¤Ëµ¢Âð¡£µßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Ñ¡¼»Ò¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤¿¡£¸á¸å8»þ²á¤®¤ËºÆ¤Ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤ê¡¢²ÐºÒ¤Ç»à¤ó¤À°¦Ç4É¤¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡£Èá¤·¤ß¤ò¤³¤é¤¨¡¢¡Ö4É¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ4¿Í¡£²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£