¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÍòè½ºÚ¡Ê21¡ËÂ¼¾å°¦²Ö¡Ê25¡Ë¤é¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖviviÄ¶¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖEXPO 2025 AW¡×¡ÊÅìµþ¡¦WITH HARAJUKU HALL¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
ZÀ¤Âå¤Î¥»¥ë¥Õ¥é¥Ö¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£²ó¤¬3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£Íò¤äÂ¼¾å¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Øvivi¡Ù¤Î7¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×´ë²è¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
Íò¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÌö¿ÊÃæ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£8·î¤ËÆ±»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÍºä¿´²Ö¡Ê17¡Ë¤Ïº£²ó¤¬½é»²²Ã¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½é¡¹¤·¤¯¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡Ê19¡Ë¤ÏÂç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¤Ç¡Ö¸ø±à¤Ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ò¤·¤¿¤ê²ÈÂ²¤Ç¥¹¥¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤»¤¤¤é¡Ê24¡Ë¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¸»¤Ç¡Ö¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¤´ÈÓ¤À¤Ã¤¿¤êÊ¸²½¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£¼¡¤Ï¥¤¥Ó¥¶¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â¼¾å¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È²ñ¤¦ºÝ¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¡¼¥¯¤Ëµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍ§Ã£¤È¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¡Øvivi¡Ù¥â¥Ç¥ë¤¬´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¼¤ÒÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£