¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£Á¡õ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦¹â¸«µü²ð¡Ê£²£³¡Ë¤éÄë·ý¥¸¥à½êÂ°¤Î£¹Áª¼ê¤¬£²£°Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦À®ÅÄ»Ô¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£Æ±¥¸¥à¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï£±£´Æü¤«¤é£·Æü´Ö¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤ÎÁö¤ê¹þ¤ß¤Ê¤É¤Ç²¼È¾¿È¤òÅ°Äì¶¯²½¡£ºÇ½ªÆü¤Î£²£°Æü¤Ï¡¢Ä«¤Ë£±£°¥¥íÁö¤ê¡¢¹ç½É¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¡¢Æá¿ÜÀî¡¢¹â¸«¤Î¤Û¤«¡¢£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÄÚ°æÃÒÌé¡Ê£²£¹¡Ë¡¢ÆüËÜÆ±µé²¦¼Ô¡¦ÁýÅÄÎ¦¡Ê£²£·¡Ë¡¢£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦Â¼ÅÄÚå¡Ê£²£¸¡Ë¡¢ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÃæÌî´´»Î¡Ê£³£°¡Ë¡¢£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Æ±µé²¦¼Ô¡¦Æ£ÅÄ·ò»ù¡Ê£³£±¡Ë¡¢ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÇÈÅÄÂçÏÂ¡Ê£²£¸¡Ë¡¢ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦Íû·òÂÀ¡Ê£²£¹¡Ë¤Î£¹Áª¼ê¤¬»²²Ã¡£
¡¡Äë·ý¥¸¥à¤Ç¤Ï£±£´Æü¤Ë£×£Â£ÁÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¿·²¦¼Ô¡¦¾¾ËÜÎ®À±¡Ê£²£·¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥×»²²ÃÁª¼ê¤ÏÇ¯Æâ¤Ë¤âÀ¤³¦½éÄ©Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀî¤È¸½Ìò²¦¼Ô£¸Áª¼ê¤È¤¤¤¦Ä¶¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤Ï¥¸¥à¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö£±½µ´Ö½Ö¤¯´Ö¤Ë»þ¤¬²á¤®µî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁ´¤¯¸å²ù¤¹¤ë»ö¤Ê¤¯¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¿È¶¦¤Ë¶¯¤¯¤½¤·¤Æí÷¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶á¡¹¼¡¤Î»î¹ç¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡£··î£³£°Æü¤Ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥µ¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤Ë£±£°²ó£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤·¤ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¸«¤â¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Öº£²ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤ò½ª¤¨¤ÆÂ¹ø¤Î¶¯²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥¥ã¥ó¥×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÆÁª¼ê¤Ï¡¢¼¡Àï¤Ø¸þ¤±¤Æ¥¸¥à¥ï¡¼¥¯¤òºÆ³«¤¹¤ë¡£