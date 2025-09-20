»³ÎÓ¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿°äÂÎÈ¯¸«¡¡¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤é¤ìÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤«¡¡ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤ÎÃËÂáÊá¡¡ËÌ³¤Æ»
ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊýÌÌÇòÀÐ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯9·î20Æü¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÇßÄÅÍª´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤ò»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇßÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï2025Ç¯8·î3ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¤à¤«¤ïÄ®¤Î»³ÎÓ¤Ë¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤òËä¤á¤Æ°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·ê¤Î¿¼¤µ¤Ï¿Í¤ÎÇØ¾æ¤è¤ê¤â¿¼¤¯¡¢½Åµ¡¤Ç·¡¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡þ¡ÖÈï³²¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×½ý³²»ö·ï
»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤Ç¤Ï2025Ç¯8·î2ÆüÌë¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÂç¾åÊ¸É§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤¬ÃÎ¿Í¤ÎÀ¾Â¼Î´¹Ô¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£
À¾Â¼¤µ¤ó¤ÏË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢Âç¾åÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¡¢¸½¾ì¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ï¤ÎÌó2½µ´Ö¸å¤Ë½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÀ¾Â¼¤µ¤ó¤Î°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢Ìó2¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡þÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÖÂè»°¤ÎÃË¡×
·Ù»¡¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é¡¢¼Ö¤Î°ÜÆ°¥ëー¥È¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Âç¾åÍÆµ¿¼Ô¤¬»ö·ïÄ¾¸å¡¢»¥ËÚ»Ô¤«¤éÌó80¥¥íÎ¥¤ì¤¿¤à¤«¤ïÄ®Æâ¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇßÄÅÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢Âç¾åÍÆµ¿¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇßÄÅÍÆµ¿¼Ô¤¬Ç¤°Õ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¡Ö»³¤ÎÃæ¤Ë·ê¤ò·¡¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢9·î19Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÇßÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°äÂÎ¤ÏÀ¾Â¼¤µ¤ó¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç¾åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀ¾Â¼¤µ¤ó¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»ö·ï¸å¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¾Â¼¤µ¤ó¤òÅÓÃæ¤Ç¼Ö¤«¤é¹ß¤í¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
