¿®½£Aries¤¬¥Ûー¥à¥²ー¥à»þ¤Î¥¨¥¹¥³ー¥È¥¥Ã¥º¤òÊç½¸¡ª
¡¡12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¤¬¡¢¥Ûー¥à¥²ー¥à»þ¤Î¥¨¥¹¥³ー¥È¥¥Ã¥º¤òÊç½¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿®½£Aries¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ÎÁ´ÆüÄø¤Ç¡¢³ÆÆü28Ì¾～¤ÎÊç½¸¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¿½¤·¹þ¤ßÆü¿ô¤Î¾å¸Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿»î¹ç¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¨¥¹¥³ー¥È¥¥Ã¥º¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â1Ì¾¤Ë¤Ä¤ÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤¬ÌµÎÁ¤Ç¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥Áー¥àÁ´°÷Ê¬¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¿§»æ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£