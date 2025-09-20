Â¼¾å°¦²Ö¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ØViVi¡Ù¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤ò¹ðÇò¡¡¸åÇÚ¥â¥Ç¥ë¤Ï¶Ã¤
¡¡¡ØViVi Ä¶¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö EXPO 2025 AUTUMN¡Ù²ñ¸«¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦WITH HARAJUKU HALL¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ØViVi¡Ù¥â¥Ç¥ë¤ÎÂ¼¾å°¦²Ö¡¢Íòè½ºÚ¡¢¤»¤¤¤é¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤¯¤é¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢Íºä¿´²Ö¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤¯¤é¡¢Íòè½ºÚ¡¢¤»¤¤¤é¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢Íºä¿´²Ö¤âÅÐÃÅ
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÈþÍÆ¡¢»Å»ö¡¢¼ñÌ£¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ZÀ¤Âå¤Î¥»¥ë¥Õ¥é¥Ö¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØViVi¡Ù¤¬2024Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£²óÅÐÃÅ¤·¤¿7¿Í¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î¥×¥Á¥é¥ó¥¦¥§¥¤EXPO¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï°ìÈÖÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÂ¼¾å¤Ë²ÃÆþÅö½é¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Â¼¾å¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÝ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë¡¢³Ú²°¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ä¥Ó¡¼¥ë¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹±Îã¹Ô»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥³¥í¥Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤â¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¤³¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸åÇÚ¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¡¡¡Ö´¥ÇÕ¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡©¡×¤ÈÂ¼¾å¤¬¸åÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¸ý¡¹¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¡£Â¼¾å¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡ØViVi¡Ù¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
