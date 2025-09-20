ÂçÃ«æÆÊ¿52¹æ¡¡ËÜÎÝÂÇµå¥²¥Ã¥È¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É´Ø·¸¼Ô¤ÏÂç¶½Ê³¡Ö¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2ÂÇÀÊËÞÂà¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î52¹æ¤òÊü¤Á¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë1ËÜº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡½2¤ÈÎôÀª¤Î5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂçÃ«¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£º¸ÏÓ¥ì¥¤¤ÎÁ°¤ËÂè2ÂÇÀÊ¤Þ¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢Â³ÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤é³°³Ñ¹â¤á¤ÎÂ®µå¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ØÈô¤Ó¹þ¤àµÕÅ¾3¥é¥ó¡£¤³¤ÎÆü¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óËÜµòºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ëº¸ÏÓ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¹õÀ±¤ò¾Ã¤¹°ìÈ¯¤ËËþ°÷¤ÎËÜµò¤ÏÂçÇ®¶¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥é¥óµå¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë½»¤ß¡¢±Ç²è¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯¥¸¥§¡¼¥½¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î½õ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢2009Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ÆÁ´À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡×¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖµÕÊý¸þ¤Î52¹æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤¢¤¤¤¦Êý¸þ¤ËÂÇ¤Ä¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤âº¸Ãæ´Ö¤ËÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÁ°²ó¤ÎÅÐÈÄ¤Î»þ¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥°¥í¡¼¥Ö¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥«¥ó¥µ¥¹¥·¥Æ¥£¡¼À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤âÊÝÍ¤¹¤ë¡È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¡É¡£¡Ö¤â¤¦¡¢¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÈô¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¤¿¤È¤³¤í¤òËÍ¤¬Äã¤¯¹½¤¨¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ê¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê52¹æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ËÇ§¾Ú¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËÇ§¾Ú¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥óµå¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤µ¤ó¡£ÇäµÑ¤¹¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢Çä¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÁ°²óÅÐÈÄ¤Î»þ¤â¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£º£ÌëÍè¤¿¤Î¤â¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³¤ÏÎä¤á¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£