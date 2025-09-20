¥Õ¥£¥Õ¥£¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡ÖÊÝ¼é¤·¤°¤µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È»ØÅ¦
¥¨¥¸¥×¥È½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¡Ê49¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÖÎ©¾ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¡¢¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤ÇÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¡Ê57¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ä¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤â¡¢Îã¤¨¤ÐÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¾®Àô¤µ¤ó¤Ïº£²ó¡¢¤½¤ì¤³¤½ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤È¤«¡¢¤¿¤Ö¤ó¤¤ç¤¦¡Ê20Æü¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç¡Ë¡¢Éõ°õ¤·¤Æ¤¯¤ë¡ÊÀÑ¶ËÅª¤Ë·Ç¤²¤Ê¤¤¡Ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¤ß¤ó¤Ê¿¿¤óÃæ¤Ë´ó¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¹¤²¤ÆÂ¿¿ô¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÎÈ¿¾Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤ÇÀÐÇË¤µ¤ó¤ËÇË¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¥¨¥Ã¥¸¤¬±¦¤ËÎ©¤Á²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿¿¤óÃæ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¾®Àô¤µ¤ó¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ð¸³ÉÔÂ¤È¤«¡¢ÉÔ°ÂÄêÈ¯¸À¤È¤«¡£¤¢¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥Ù¥é¥ë¤¹¤®¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¡Ø¤É¤Ã¤Á¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤â¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤ÇÊÝ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤«¡¢¤â¤¦¼«Ì±ÅÞ¤Î¤³¤È¤òÊÝ¼é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡¢¤â¤Ï¤ä¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¡Ê¹â»Ô»á¤ä¾®ÎÓÂëÇ·»á¤é¡ËÊÝ¼é¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¡¢ÁíºÛÁª¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Áªµó¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡ÈÊÝ¼é¤·¤°¤µ¡É¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÊÝ¼é¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤â¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¡¢»²À¯ÅÞ¤¬ÈôÌö¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ìö¿Ê¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤Î´Ö¤Î»²±¡Áª¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¸µ¤Î»Ù»ýÁØ¤À¤Ã¤¿¡ËÊÝ¼é¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤â¤¦Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¡£¤â¤¦ÊÝ¼é¤À¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝ¼é¤·¤°¤µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¡£¤·¤°¤µ¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£