80¡Á90Ç¯Âå¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤µ¤ó¤ÞÂçÀèÀ¸¡×¤Ç6ºÐ¤Î»þ¤«¤é½é´ü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡¢¸µ»ÒÌò¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæÉð²ÂÆà»Ò¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬¡¢20ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMAÌ©ÃåÈÖÁÈ¡ÖNO MAKE¡×¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦°úÂà¸å¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡Á¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿ÃæÉð¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡Ö²¯¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»Å»ö¤¬¸º¤ê¡¢28ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£¤½¤Î¸å¤ÏÉÏº¤¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢°ì»þ¤Ï¥Û¡¼¥à¥ì¥¹À¸³è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï²ð¸î»ÜÀß¡¢ÁíºÚÅ¹¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀ¶ÁÝ°÷¡¢¿·Ê¹ÇÛÃ£¡¢Æý»À¶Ý°ûÎÁ¤ÎÇÛÃ£¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÈÎÇä°÷¤È¤·¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥®¥ã¥é¤Ï¡¢ÇìÉã¤¬¥¬¥ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°å¼Ô¤ò»ÖË¾¤·¤¿¤¤¤È¤³¤Ë¡¢ÃæÉð¤µ¤ó¤ÎÊì¤¬¶âÁ¬¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¾ÃÌÇ¡£¤µ¤é¤ËÃæÉð¤µ¤óËÜ¿Í¤â·ëº§¤·1»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢À¸³è¶ì¤Ç´Ø·¸¤¬°²½¤·Î¥º§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¬¥¹¤âÅÅµ¤¤â¿åÆ»¤â¡¢»ß¤á¤ë»þ¤Ã¤ÆÉ¬¤º¿Í¤¬Íè¤ë¡£Ê§¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤È¡¢»ß¤á¤ë»þ¤Ë¤â¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â²ÈÄÂÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö²ÈÄÂ¤µ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤È¡¢Â©»Ò¤ò¸µÉ×¤ËÂ÷¤·¡¢2Ç¯´Ö¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹À¸³è¤·¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¡£¸ø±à¤Î²°º¬¤¬ÉÕ¤¤¤¿Í·¶ñ¤ÎÃæ¤Ç¿çÌ²¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥ÉÂå¤ï¤ê¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸Å»æ²ó¼ý¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢ÀèÇÚ¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬ÏÃ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆþ¼êÊýË¡¤âÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÁÔÀä¤ÊÀ¸³è¤Ö¤ê¤â¾Ò²ð¡£¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¼êÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÖ¤â¤¦¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ë¥ß´Ì½¦¤¤¤Ç¤¹¡£¶â¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤¬Íè¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥ë¥ß´Ì¥Ð¥Ö¥ë¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Çã¤¤¼è¤ê³Û¤¬10¥¥í¤Ç3000±ß¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢8000±ß¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£ËèÆü40¥¥í¡¢¥¢¥ë¥ß´Ì¤òÆÏ¤±¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Ã¦µÑ¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥»¥ß¤ÈÁð¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¥¢¥ê¡£¥»¥ß¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍÄÃî¤ÎÊý¤¬±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä«Êý¡¢ÍÄÃî¤òÃµ¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ»Ò¤É¤â¤¬µã¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤µ¤ó¤ÞÂçÀèÀ¸¡×¤Ï88Ç¯¤«¤é96Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬ÀèÀ¸Ìò¤È¤·¤Æ»ÒÌò¤È¸òÎ®¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÃøÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ð±é¼Ô¤Ë¤ÏÆâ»³¿®Æó¡¢»³ºêÍµÂÀ¡¢Á°ÅÄ°¦¤é¤¬¤¤¤ë¡£