¡¡ÇîÂ¿¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£È£Ë£Ô£´£¸¡×¤È¿·³ã¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¡Ö£Î£Ç£Ô£´£¸¡×¡¢£¶¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ï¥ë¥Ë¥·¥ª¥ó¡×¤é¤¬£²£°Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ£Ç£Ù£Í¡Ý£Å£Ø¤Ç¡¢¿ä¤·³è±þ±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¦£Â£ï£ï£ó£ô£ù¡Ê¥Ö¡¼¥¹¥Æ¥£¡¼¡Ë¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Â£ï£ï£ó£ô£ù¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤Ä¤ê£²£°£²£µ¡×¡Ê£²£±Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡£Â£ï£ï£ó£ô£ù¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Îà¿ä¤·³èá»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¡¦£Î£Æ£ÔÈÎÇäµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÄó¶¡¡££È£Ë£Ô£´£¸¡¢£Î£Ç£Ô£´£¸¡¢Î¾¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö£Â£ï£ï£ó£ô£ù¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤Ä¤ê£²£°£²£µ¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¤Ç½é³«ºÅ¡££²²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢ÁíÀª£¸£°¿Í°Ê¾å¤¬²ñ¾ì¤Ë½¸·ë¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤äÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢°û¿©¥Ö¡¼¥¹¡¢£²¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¡¦¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê²ñ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤ÎÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹Âè£±Éô¤Ç¤Ï¡¢½÷À£¶¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ï¥ë¥Ë¥·¥ª¥ó¡×¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÈÖÁÈ¡Öºé¤±¡ª¥Ï¥ë¥Ë¥·¥ª¥ó¡×¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£È£Ë£Ô£´£¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ÇÂÐ·è¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ë¥Ë¥·¥ª¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÇÏ¾ìºÌ²Ú¡Ê¤Ð¤Ð¡¦¤µ¤ä¤«¡Ë¤Ï¡¢¸µ£È£Ë£Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¡££²£°£±£¸Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£³´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢£²£³Ç¯¤ËÂ´¶È¡£º£Ç¯£²·î¤Ë¸½ºß¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Çà¥¢¥¤¥É¥ëºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼á¤·¤¿¡£
¡¡¸ÅÁã¤È¤Î¶¦±é¤Ç¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£ÇÏ¾ì¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ÖÁ°¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤«¤Ê¡£¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè£²Éô¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ç£Ô£´£¸¤Î¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö¤é¡¼¤á¤óÉô¡×¤È¡¢£È£Ë£Ô£´£¸¤Î¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¹¥¤¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óÉô¡×¤¬à¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸á¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥é¡¼¥á¥óÉô¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖÓË¸Æ¡ª£Î£Ç£Ô£´£¸¤é¡¼¤á¤óÉô¡×¡Ê£Ô£å£Î£Ù¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã¡Ë¤Ç¡¢´§ÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É³èÈ¯¤Ë³èÆ°Ãæ¡££Î£Ç£Ô¤ÎÆàÎÉÌ¤ÍÚ¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤Îà¤´Ë«Èþ¥í¥±á¤ÇÂçºå¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ä«£µ»þ¤¯¤é¤¤¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¡Øº£¤«¤éÂçºå¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£Âçºå¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢´Ñ¸÷¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢³èÆ°¤Î»×¤¤½Ð¤ò¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥óÉô¤Î³Ú¶Ê¡Ê¥é¡¼¥á¥ó¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥É¥ä´é¡££È£Ë£Ô£´£¸¤Î¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£