ºÇ½ª½µ¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡È¤Î¤Ö¡Éº£ÅÄÈþºù¡õ¡È¿ó¡ÉËÌÂ¼¾¢³¤¤Î¤â¤È¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤ÎÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤à
¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎºÇ½ª½µ¡Ö°¦¤ÈÍ¦µ¤¤À¤±¤¬Í§Ã£¤µ¡×¤¬9·î22Æü¡Á9·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÏÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¡¢±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤ÈÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£ºÇ½ª½µ¡Ö°¦¤ÈÍ¦µ¤¤À¤±¤¬Í§Ã£¤µ¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤Î¤Ö¤¬»£¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¿ó¤Ï¡¢¤³¤Ã¤½¤êÍè¤Æ¤¤¤¿ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Î¤Ö¤ÈÅÐÈþ»Ò¡¢±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤¬Î¹¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£½ÐÈ¯Á°Ìë¡¢½é¤á¤ÆÌø°æ²È¤ËÇñ¤Þ¤ëÅÐÈþ»Ò¤ÈÉÛÃÄ¤òÊÂ¤Ù¤Æ²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ó¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ÇÅÐÈþ»Ò¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£Î¹¹Ô¤«¤éÌá¤ê¡¢¥«¥á¥é¤ò¼ê¤Ë¼Ì¿¿²°¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡¢Å¹¼ç¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Î¤â¤È¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÉð»³·Ã»°¡ÊÁ°¸¶Þæ¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£ºÇ½é¤ÏÃÇ¤ë¿ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤Éð»³¤ÎÇ®°Õ¤È¡¢¤Î¤Ö¤«¤é¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤Ã¤Æ°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¿ó¤Ï¡¢¼çÂê²Î¤Î²Î»ì¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á²½¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤ä¤Ê¤¤¤¿¤«¤·¤ÎÌ¾¤ÏÆüËÜÃæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
