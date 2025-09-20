¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×À¸ÅÌÌò½÷Í¥¡¢ÁÄÉãÊì¤Ø¤Î¼êºî¤ê¤ª²Û»Ò¸ø³«¡ÖÂçÎÌ¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/20¡ÛTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤ËÀ¸ÅÌÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¤ÎÇòÁÒÊË¶õ¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£·ÉÏ·¤ÎÆü¤ËÁÄÉãÊì¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¼êºî¤ê¤ª²Û»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×Èþ¿Í½÷Í¥¡¢ÁÄÉãÊì¤Ø¤ÎÂçÎÌ¼êºî¤ê¤ª²Û»Ò
ÇòÁÒ¤Ï¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¤Ç¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ø¤ª²Û»Ò¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÄÉãÊì¤Ø¤Î¼êºî¤ê¤ª²Û»Ò¤ò¸ø³«¡£¥±¡¼¥¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼êºî¤ê¤ª²Û»Ò¤¬Èþ¤·¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤Î¥×¥é¥¹¥×¥ê¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥ê¥ó¤Ï¤×¤ê¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤°ºî¤ì¤Æº®¤¼¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ä¤ÎÆ¬¤â¤Ö¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤é¤º¤Ë¤¦¤Ã¤Õ¡Á¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤ª¤Ð¤¡¤Á¤ã¤ó¤Ï°ìÈÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤¬¥º¡¼¥Ã¥³¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¥¾¥Ã¥³¥óÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÁÄÉãÊì¤ÎÈ¿±þ¤â¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¡×¡ÖÁÄÉãÊì»×¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÂçÎÌ¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¡×¡Ö²ÈÂ²°¦¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤ÇÀ¸ÅÌ¡¦Ì¾ÁÒÃÎ²ÂÌò¤òÌ³¤á¤¿ÇòÁÒ¤Ï¡¢2006Ç¯8·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ¹â¤Î¶µ»Õ 1Ç¯¸å¡¢»ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê2023¡Ë¡¢NHK¡ÖÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡×¡Ê2024¡Ë¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö½÷¿À¹ßÎ× Before ¹â¹»¥Ç¥Ó¥å¡¼ÊÔ¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×Èþ¿Í½÷Í¥¡¢ÁÄÉãÊì¤Ø¤ÎÂçÎÌ¼êºî¤ê¤ª²Û»Ò
¢¡ÇòÁÒÊË¶õ¡¢ÁÄÉãÊì¤Ë¼êºî¤ê¤ª²Û»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÇòÁÒ¤Ï¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¤Ç¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ø¤ª²Û»Ò¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÄÉãÊì¤Ø¤Î¼êºî¤ê¤ª²Û»Ò¤ò¸ø³«¡£¥±¡¼¥¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼êºî¤ê¤ª²Û»Ò¤¬Èþ¤·¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤Î¥×¥é¥¹¥×¥ê¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥ê¥ó¤Ï¤×¤ê¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤°ºî¤ì¤Æº®¤¼¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ä¤ÎÆ¬¤â¤Ö¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤é¤º¤Ë¤¦¤Ã¤Õ¡Á¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤ª¤Ð¤¡¤Á¤ã¤ó¤Ï°ìÈÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤¬¥º¡¼¥Ã¥³¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¥¾¥Ã¥³¥óÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÁÄÉãÊì¤ÎÈ¿±þ¤â¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤ÇÀ¸ÅÌ¡¦Ì¾ÁÒÃÎ²ÂÌò¤òÌ³¤á¤¿ÇòÁÒ¤Ï¡¢2006Ç¯8·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ¹â¤Î¶µ»Õ 1Ç¯¸å¡¢»ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê2023¡Ë¡¢NHK¡ÖÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡×¡Ê2024¡Ë¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö½÷¿À¹ßÎ× Before ¹â¹»¥Ç¥Ó¥å¡¼ÊÔ¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û