¡Úµð¿Í¡Û²£Àî³®¤È´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¹Åç¤ËÏ¢¾¡¤Ø¡¡´Ý²Â¹À¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê£²£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£²£°Æü¡¢¹ÅçÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü£±£¹Æü¤Ï¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï²£Àî³®Åê¼ê¤Ç´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢º£µ¨£²¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡°Ê²¼¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£
¡¡¡Ú¹Åç¡Û
¡¡£±¡ÊÃæ¡ËÃæÂ¼¾©¡¢£²¡Êº¸¡Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¢£³¡ÊÍ·¡Ë¾®±à¡¢£´¡Ê±¦¡ËËöÊñ¡¢£µ¡Ê°ì¡Ë¥â¥ó¥Æ¥í¡¢£¶¡ÊÆó¡ËµÆÃÓ¡¢£·¡Ê»°¡Ëº´¡¹ÌÚ¡¢£¸¡ÊÊá¡ËÀÐ¸¶¡¢£¹¡ÊÅê¡Ë¿¹
¡¡¡Úµð¿Í¡Û
¡¡£±¡Êº¸¡Ë´Ý¡¢£²¡ÊÃæ¡Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢£³¡ÊÍ·¡ËÀô¸ý¡¢£´¡Ê»°¡Ë²¬ËÜ¡¢£µ¡ÊÊá¡Ë´ßÅÄ¡¢£¶¡Ê±¦¡ËÃæ»³¡¢£·¡Ê°ì¡Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢£¸¡ÊÆó¡Ë±ºÅÄ¡¢£¹¡ÊÅê¡Ë²£Àî