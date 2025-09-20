ÀèÈ¯¤Î²£Àî³®¡Ê¥«¥á¥é¡¦º£À® ÎÉÊå¡Ë

¡¡µð¿Í¤Ï£²£°Æü¡¢¹­ÅçÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡Á°Æü£±£¹Æü¤Ï¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¡£

¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï²£Àî³®Åê¼ê¤Ç´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢º£µ¨£²¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£

¡¡°Ê²¼¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£

¡¡¡Ú¹­Åç¡Û

¡¡£±¡ÊÃæ¡ËÃæÂ¼¾©¡¢£²¡Êº¸¡Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¢£³¡ÊÍ·¡Ë¾®±à¡¢£´¡Ê±¦¡ËËöÊñ¡¢£µ¡Ê°ì¡Ë¥â¥ó¥Æ¥í¡¢£¶¡ÊÆó¡ËµÆÃÓ¡¢£·¡Ê»°¡Ëº´¡¹ÌÚ¡¢£¸¡ÊÊá¡ËÀÐ¸¶¡¢£¹¡ÊÅê¡Ë¿¹

¡¡¡Úµð¿Í¡Û

¡¡£±¡Êº¸¡Ë´Ý¡¢£²¡ÊÃæ¡Ë¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢£³¡ÊÍ·¡ËÀô¸ý¡¢£´¡Ê»°¡Ë²¬ËÜ¡¢£µ¡ÊÊá¡Ë´ßÅÄ¡¢£¶¡Ê±¦¡ËÃæ»³¡¢£·¡Ê°ì¡Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢£¸¡ÊÆó¡Ë±ºÅÄ¡¢£¹¡ÊÅê¡Ë²£Àî