¸µÊõÄÍ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¿¿É÷ÎÃÈÁ¡¢Âè£±»Ò½Ð»ºÈ¯É½¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¡×ÇÐÍ¥¤ÎÉ×¡¦¾¡Ìð¤â´î¤Ó¤Ä¤Å¤ë¡ÖÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÃèÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦¿¿É÷ÎÃÈÁ¡Ê¤Þ¤«¤¼¡¦¤¹¤º¤Û¡Ë¤¬£²£°Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âè£±»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ÎÉ×¡¦¾¡Ìð¤âÆ±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿É÷¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤è¤êÇ¥¿±¤Î¤´Êó¹ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÌµ»ö¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎå¤Þ¤·¤äÍ¥¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤¬¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·Þ¤¨¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Êâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¿¿É÷ÎÃÈÁ¤ò¸«¼é¤ê¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢´î¤Ó¤ä´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡É×¤Î¾¡Ìð¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤µ¤¬»Ä¤ë½©¤òÌÜÁ°¤Ë»ä¤ÏÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè£±»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ª²Ç¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ÙÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´é¤¬¥á¥í¥á¥í¤Ç½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤¨¤Ø¤Ø¤Ø¤Ø¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×¤È¶Ã¤¡Ö³§ÍÍ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿Æ»Ò£³¿Í¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿É÷¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢£±£·Ç¯£±£±·î¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ë½¢Ç¤¡£Ä¹¿È£±£·£µ¥»¥ó¥Á¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ÈÊñÍÆÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¡Ö£Ô£È£ÅÃËÌò¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÊÄ²ñ¼°¤Ç¤Ï·àÃÄÁªÈ´£²£°¿Í¤Î¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñ²ÎÀÆ¾§¤ÇÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡££²£³Ç¯£¶·î¤ËÂàÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡É×¤Î¾¡Ìð¤Ï£²£³ºÐ¤«¤éÇÐÍ¥³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢£²£°£°£³Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö£Ç£Õ£Î¡¡£Ã£Ò£Á£Ú£Ù¡×¤Ë½Ð±é¡££°£´Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö·îÇ¤ËÌª¤ÎÃÆ´Ý¡Ê¤¿¤Þ¡Ë¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡££±£±Ç¯±Ç²è¡Ö¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥â¥¹À¾Ìò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢±Ç²è¡Ö¥Æ¥ë¥Þ¥¨¡¦¥í¥Þ¥¨¡×¡¢ÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¡×¤Ë½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡££±£´Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö£È£Å£Ò£Ï¡×¤Ç·ÙÈ÷°÷¤Î¾®¿ù·¼ÂÀÌò¤ò±é¤¸¡¢Æ±Ç¯¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ö£È£Ï£Ò£Å¡×¤Ç¤ÏÏÆÌò¤Ê¤¬¤é¤â¼ç±é¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥ë¥¸¥ã¡¼¥Î¥ó¤Ë²ÖÂ«¤ò¡×¡¢±Ç²è¡Ö¿®Ä¹¶¨ÁÕ¶Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë»²²Ã¡£¶¯ÌÌ¤Ê°Ìò¤«¤é¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤Þ¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²£°£²£´Ç¯£¹·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£Á°Ç¯¤ÎºîÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Öº²¤Î´¶À¤¬¶¦´¶¤··ëº§¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£