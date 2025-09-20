ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢µÕÅ¾52¹æÄ¾¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿´¶Æ°Åª¤Ê¸÷·Ê¡Ö¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡×¡¡°úÂà¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¹ÔÆ°¤¬ÏÃÂê
ËÜµòÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬5²ó¡¢º£µ¨52¹æ¤È¤Ê¤ëµÕÅ¾¤Î3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿´¶Æ°Åª¤Ê¸÷·Ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1-2¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÀèÈ¯¥ì¥¤¤Î³°³Ñ¹â¤á¤Îµå¤òÂª¤¨¤¿¡£µÕÊý¸þ¤Ø¿¤Ó¤¿ÂÇµå¤Ïº¸ÍãÀÊ¤ËÃåÃÆ¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.2¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥370¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó112.7¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î°ìÈ¯¤Ç¤³¤Î²ó¤Ë¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÉé¤±¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤«¤é¥Ï¥°¤Î½ËÊ¡¡£2¿Í¤Î´é¤Ë¾Ð´é¤¬ºé¤¤¤¿¡£
¡¡NHK¤ÎÃÏ¾åÇÈÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¤â±Ç¤Ã¤¿¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¥Ï¥°¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬Ç®¤¤¥Ï¥°¡£¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ï¥°¤ÏÂç¤¤Ê²Ö¸þ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤È¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Î¥Ï¥°¤Ï·ã¥¢¥Ä¤À¤Ê¡ª¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤È¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¥Ï¥°µã¤±¤ë¤Ê¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤Î¥Ï¥°´¶Æ°Åª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë