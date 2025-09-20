±úÆÌ¥æ¥Ë¤Ë¾×·â¡Ö¥â¥¶¥¤¥¯¥¿¥¤¥ë¤òºÆ¸½¡×¡¡ÀìÌç²È¤¬Àä»¿¡ÄºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë¡ÖÂç¤¤ÊÇÈ¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Îº£µ¨¥æ¥Ë¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¥æ¥Ë¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ïºòµ¨¡¢°ì»þ¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¤ËÅÜÅó¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò¸«¤»¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë12°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤â1Éô¤ÇÀï¤¦¤Ê¤«¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¸¦µæ²È¤Î¡Ö¤È¤â¤µ¤ó¡×¤¬2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ¤¤¤ë1Ãå¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡£Ã±¿§¤Ê¤¬¤é19À¤µª¸åÈ¾¤«¤é20À¤µª½éÆ¬¤Î¥â¥À¥Ë¥º¥à·úÃÛ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥ì¥ó¥«¥Ç¥£¥¹¡×¥â¥¶¥¤¥¯µ»Ë¡¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Á¡ºÙ¤ÊÇØ·Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤Ç»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ë¤¢¤ë·Ý½Ñ²È²Ê³ØÅÔ»Ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëÇò¤¤¡Ö¥È¥ì¥ó¥«¥Ç¥£¥¹¡×ÍÍ¼°¤Î¥â¥¶¥¤¥¯¥¿¥¤¥ë¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤â¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥â¥¶¥¤¥¯¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤¦±úÆÌ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤¿±úÆÌ¤¬ÆÃÄ§¤Îµ»½Ñ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤É¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤ÎÄ¬Î®¤ÎÂç¤¤ÊÇÈ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡ª¡¡¾º²Ú¥×¥ê¥ó¥È¤Î¼¡¤Ï¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ì¤ë¡×¤È¡¢¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë1Ãå¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë