¡ÖÅý°ì¶µ¤ÎÅÞ°÷11Ëü¿Í¡× Çº¤ß¤¬¿¼¤Þ¤ë´Ú¹ñÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡Ê2¡Ë
¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤Ï¶¯À©ÁÜºº¤òÄÌ¤¸¤¿ÅÞ°÷Ì¾Êí¤Ø¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤Ï¸ø³«Åª¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£Á×É§¼â¡Ê¥½¥ó¡¦¥ª¥ó¥½¥¯¡Ë±¡ÆâÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÎÅÞ°÷¤Ï500Ëü¿Í¶á¤¤¤¿¤á¹ñÌ±¤Î¤¦¤Á10¡ó¤ÏÅÞ°÷¡×¤È¤·¡Ö¤É¤Î¡Ê½¸ÃÄ¤äÃÄÂÎ¤Î¡ËÌ¾Êí¤Ç¤â120Ëü¿ÍÊ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð12Ëü¿Í¤Û¤É¤Ï²æ¡¹¤ÎÅÞ°÷Ì¾Êí¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÅý·×³ØÅª¤Ë¹ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖÆÃÄê¤Î½¡¶µ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ½¡¶µ¤¬À¯¼£¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÀõ¤Ï¤«¤ÊÀ¯¼£Ç§¼±¡×¤È¤·¡ÖÁ´¹ñÌ±¼çÏ«Æ¯ÁÈ¹çÁíÏ¢ÌÁ¡ÊÌ±¼çÏ«Áí¡ËÁÈ¹ç°÷¤Ï120Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á²¿¿Í¤¬Ì±¼çÅÞ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬½ç½ø¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¿½Åì°°¡Ê¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥¯¡Ë¼óÀÊºÇ¹â°Ñ°÷¤âÆ±¤¸ÏÀÍý¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¿½Åì°°ºÇ¹â°Ñ°÷¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¡Ö¤¢¤¿¤«¤â¿¼¹ï¤ÊÌþÃå´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ä¤êÊý¤Ç¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤¬ÌîÅÞÃÆ°µ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤À¤í¤¦¤«¡£¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤ÈÀï¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¹ñÌ±¤ÎÎÏÂ¦¤ÏÅý°ì¶µ¤Î½¸ÃÄ²ÃÆþ¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁ´ÅÞÂç²ñ²ðÆþ¤ÏÈôÌö¤·¤¹¤®¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¡£ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¦¤ÁÉ¼¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ëÀÕÇ¤ÅÞ°÷¡Ê°ìÄê´ü´ÖÅÞÈñ¤ò½Ð¤·¤¿ÅÞ°÷¡Ë ¿ô¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Á´ÅÞÂç²ñ¤Ë¼ÂºÝ¤ËÉ¼¤ò¹Ô»È¤·¤¿¿Í¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤¤¤ë¤Î¤«¤¬³Î¼Â¤Ç¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢Åý°ì¶µ¤Î²ðÆþ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤ÏÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö11Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¿ô¤âÃ±½ã¤ÊÃê½Ð¤Ë¤¹¤®¤º¡¢Æ±°ì¤Î¿Í¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿Ìä¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÆâÉô¤Ç¤ÏÅöÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë½ÅÄÃµÄ°÷¤Ï¡ÖÁÜººµ¡´Ø¤Ë¼«Ê¬¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤¬¹¤¬¤ì¤Ðº£¸å¡¢ÊÝ¼é»Ù»ýÁØ¤¬¹ñÌ±¤ÎÎÏÅÞ°÷¤Ë¿·µ¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤ÎÆâÉô¤Ç¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤ÎÃÏÊýÁªµó¤ò¹µ¤¨¤Æ»Ù»ýÁØ¤Î·ë½¸¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤Î¿®ÍêÅÙÄã²¼¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£²ü¸·¡¦ÃÆ³¯¤ÇÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ¡¢Åý°ì¶µÌäÂê¤Þ¤Ç¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£Æ¿Ì¾¤òµá¤á¤¿ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÏÀµÄ¤ò¸Æ¤ÖÅÞ°÷¤é¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬É½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¤·¡ÖÅÞÆâ¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¿¤À¡¢À¯³¦¤Ç¤Ï¡Ö½¡¶µ¤ò´Þ¤àÆÃÄê½¸ÃÄ¤¬ÅÞ°÷¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ì¤ÐËÉ¤°ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£ÅÞ°÷²ÃÆþ¿½ÀÁ½ñ¤ò½Ð¤»¤Ð¤è¤¤¤«¤é¤À¡£Á´¹ñÁªµó¤ò¹µ¤¨¤ÆÇ¯¤Ë¿ô½½Ëü¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£ÅÞÆâÁªµó¤ËÅêÉ¼¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¸¢ÍøÅÞ°÷¡ÊÌ±¼çÅÞ¡Ë¤ÈÀÕÇ¤ÅÞ°÷¡Ê¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡Ë¤â3¡Á6¥«·î´Ö¤Ë·î1000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó100±ß¡Ë¤ÎÅÞÈñ¤òÇ¼ÉÕ¤¹¤ì¤ÐÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢À¾²¤¤ËÈæ¤Ù¤ÆÉßµï¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£