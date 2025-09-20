Å·Á³H¥«¥Ã¥×¡Ö¤ë¤ë¤¿¤ó¡×¡¢ÃËÀ¸þ¤±¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡È60Ê¬2Ëü±ß¡É¢ª¡ÈÄ¶¹â³Û»þµë¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀïÎ¬¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È²Á³Ê¶¥Áè¤«¤éÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡9·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤Ç¤Ï¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô150ËüÄ¶¡¢Å·Á³H¥«¥Ã¥×¤òÉð´ï¤ËÆ°²è¤ò¾å¤²Â³¤±¡¢ÃËÀ¸þ¤±¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¹¤Ç¤âÆ¯¤¯¡Ö¤ë¤ë¤¿¤ó¡×¤ËÌ©Ãå¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡Ö60Ê¬2Ëü±ß¡×¤«¤é¡ÈÄ¶¹â³Û»þµë¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÊýË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãçÓ¤á¤Æ¤ë¤·¡ª¡×¤ë¤ë¤¿¤ó¤Î¡ÈÃËÀ¸þ¤±¡É¥Ó¥Ç¥ª¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¤ë¤ë¤¿¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ÎÁê¾ì¤Ï¡¢¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤60Ê¬2Ëü±ß¡×¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ÎÊÉÄ¶¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢TikTok¤È¤«¤ÎSNS¤Ç³°Éô½¸µÒ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤È²Á³Ê¶¥Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£ ¡Ø¤³¤Î»Ò¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶¥Áè¤«¤éÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢2Ëü¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Åö»þÎ®¹Ô¤ê»Ï¤á¤Æ¤¿TikTok»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¹¤Î»þµë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë5Ç¯Á°¤«¤é»Ï¤á¤¿SNS¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤ë¤ë¤¿¤ó¤Ï¡Ö60Ê¬20Ëü±ß¡×¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹âÍü¿ð¼ù¤Ï¡Ö¾å¤²¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹â³Û»þµë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ë¤ë¤¿¤ó¤Ï¡Ö¡ÊSNS¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë3¡Á4¥«·îÀè¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î»þµë¤Ï¡Ö60Ê¬4Ëü±ß¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤·¤Æ¤Ï¹â¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ½Ìó¤¬Ëä¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¤ë¤ë¤¿¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡Ö²Ô¤®¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢4Ëü±ß¤ò¤µ¤é¤ËÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤«¡¢¿Í¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤·¤«ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ë¤â¤¦Æ¬ÂÇ¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤·¤«¤â»þµë»þ´Ö¤ÇÆ¯¤¯¤È¤«¤â¤¦ÌµÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö»þ´Ö¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤ò1¸Ä¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¿Æ°²è¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î±ÇÁü¤òÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈÎÇä¤Ø°Ü¹Ô¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¹¤Î»þµë¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢SNS¤Î½»¤ßÊ¬¤±¤¬¤Ç¤¤¿¡£