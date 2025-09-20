¡Ö¿Í´Ö¾Ã¤¨¤¿¡×ÈïºÒÃÏ¤Îº£¤Ï¡Ä±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤«¤é1Ç¯¡¡»Ð¤òË´¤¯¤·¤¿ÃËÀ¡Ö¿´Â¡¤¬°®¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÄË¤µ¡× ¡È¿Í¸ýÎ®½Ð¡É¤ÎÄ®¤ËÉü¶½¤ÎÃû¤·¤â¡Únews23¡Û
Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ò½±¤Ã¤¿¹ë±«¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯¡£¡Ö¿Í´Ö¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×¡£¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¤ÎÎ®½Ð¤¬¿¼¹ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡£Ê³Æ®¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ê»Ð¤òË´¤¯¤·¤¿ÃËÀ¤Ç¤¹¡£´îÆþ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÇ½ÅÐÈ¾Åç¤ò½±¤Ã¤¿¹ë±«¤Ç¼õ¤±¤¿¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤Î¾õ¶·
¡Ö¿Í´Ö¾Ã¤¨¤¿¡× ±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤«¤é1Ç¯¡ÄÈïºÒÃÏ¤Îº£
2024Ç¯9·î¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÄÞº¯¤¬»Ä¤ëÇ½ÅÐÈ¾Åç¤ò½±¤Ã¤¿¹ë±«¡£»à¼Ô¤ÏºÒ³²´ØÏ¢»à¤ò´Þ¤á¤Æ19¿Í¡¢Ìó1900Åï¤Î½»Âð¤¬ÈïºÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤é¤Î½¸Íî¤Ï¤â¤¦ÇË²õÅª¤Ç½ª¤ï¤ê¤ä¤ï¡×
¡Ö¤â¤¦¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤¼Ç½ÅÐ¤Ë¤³¤ó¤Ê1Ç¯¤â·Ð¤¿¤º¡×
¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®¡£Àî±è¤¤¤Ï¤¨¤°¤é¤ì¡¢Æ»Ï©¤âÂç¤¤¯Êø¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é1Ç¯¡½¡½
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¤À¤¤¤ÖÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Æ»Ï©¤âÊä¶¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Àî¤Î¸î´ß¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢åºÎï¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Êø¤ì¤¿²È¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Éüµì¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë»Ä¤ëÈï³²¤ÎÀ×¡£Ä®¤òÎ¥¤ì¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®¤Ë½»¤à ËÙ°æÅ¯Íº¤µ¤ó
¡Öº£Ç¯ÆÃ¤Ë¤¬¤é¤ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¿Í´Ö¡¢¾Ã¤¨¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡£¾Ã¤¨Êý¤¬¤¹¤´¤¤¡£Á°¤Ç¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«¿Í´Ö¸«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤È¤ë¡×
Ä®ÌîÄ®¤Î¿Í¸ý¤Ï¡¢¿ÌºÒÁ°¤è¤ê2³ä¤Û¤É¸º¤ê¡¢»Ä¤ë½»Ì±¤âÌó4³ä¤¬²¾Àß½»Âð¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö1²ó¸«¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¹ë±«¤ÇÂçÀÚ¤Ê»Ð¤òË´¤¯¤·¤¿ÃËÀ¤Î¸å²ù
ÃÏ¿Ì¤Ç¼«Âð¤¬Á´²õ¤·¤¿Ãæ»³¿¿¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¡£
Ãæ»³¿¿¤µ¤ó
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÃÖ¤¯¤È¤³¤í¤¬Ìµ¤¯¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡×
3ºÐ¾å¤Î»Ð¡¦Èþµª¤µ¤ó¤ò¡¢2024Ç¯¤Î¹ë±«¤ÇË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¿¿¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª»Ð¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤«¡×
Ãæ»³¿¿¤µ¤ó
¡Ö²ÈÂ²¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤»Ð¤Ç¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎµÙ¤ß¤¬¹ç¤¨¤Ð¡¢É¬¤º¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤±Ç²è´Û¤Ë¤è¤¯´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢Èþµª¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ»³¿¿¤µ¤ó
¡Ö¹ë±«¤«¤é1Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤í¹Ô¤«¤Ê¤¤Ìõ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤³¤Î1Ç¯´Ö¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
Ãæ»³¿¿¤µ¤ó
¡Ö²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢Àµ¤·¤¯¤Ï¡×
Ì¿Æü¤òÁ°¤Ë¡¢»Ð¤ÎºÇ¸å¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãæ»³¿¿¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³¤À¡¢¤³¤³¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î»þ¤ÎÀÖ¤¤¥·¡¼¥ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¤Î¥·¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×
2024Ç¯¤Î¹ë±«¤Î¸å¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Èþµª¤µ¤ó¤Î¼Ö¡£Èþµª¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¦¾ì¤«¤éµ¢ÂðÅÓÃæ¤ËÃ¦ÎØ¤·¡¢³°¤Ë½Ð¤¿ºÝ¤Ë¡¢Â¤ò³ê¤é¤»¤ÆÎ®¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èþµª¤µ¤ó¤ò¡¢¿¿¤µ¤ó¤ÏÉ¬»à¤ËÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ»³¿¿¤µ¤ó
¡Ö¤Û¤Ü¤Û¤ÜËèÆü¤³¤³¤Î¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤³¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
1¤«·î¸å¡¢Ìó500m²¼Î®¤ÇÈþµª¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ»³¿¿¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤½¤³¸«¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢1²ó¸«¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Ã¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£¿´Â¡¤¬°®¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÄË¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¡£Æ¨¤²¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Æ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢»ä¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç¡×
Ä®¤ËÆÏ¤±¤ë¥é¥¸¥ª¤¬Éü¶½¤ÎÎÏ¤Ë
ºÒ³²¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤è¤¦¤È¡¢Ä®ÌîÄ®¤Î½»Ì±¤¬2025Ç¯7·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥é¥¸¥ª¶É¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥é¥¸¥ª¡×¡£¿¿¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡£»²²Ã¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Èþµª¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ»³¿¿¤µ¤ó
¡ÖÄ®Ì±¤Ë¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡£¤Þ¤¿ºÒ³²¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î°Õ¼±¤ò³§¤µ¤ó¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤é¡×
¿¿¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ÏÄ®¤Î¿Í¡¹¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ»³¿¿¤µ¤ó
¡Ö¡Ê»Ð¤Ë¡Ë¶õ¤Î¾å¤Ç¤âÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Øº£Æü¤ÎÊüÁ÷¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹?
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¡Ø¤Þ¤¡¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¡Ø¤Þ¤¡¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×
13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä®ÌîÄ®¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÄ®¤Î½»Ì±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä®¤òÎ¥¤ì¤¿¿Í¤äºÒ³²¤òµ¡¤ËÄ®¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤â½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö²Ö²Ð¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡×
½÷À
¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤â¤ä¤â¤ä¤Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤ÃÈô¤ó¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡£´èÄ¥¤ì¤Ã¤Æ¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡×
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯±«¤«¤é1Ç¯¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢1Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡×
ÃËÀ
¡ÖÇÈßÑËü¾æ¤ä¤Ã¤¿¤Í¡£Éü¶½¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Í¡×
¹ë±«¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯¡£³¹¤Î¿Í¤Ï¡¢´é¤ò¾å¤²¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉüµì¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¡ÈÉü¶½¤Î¸°¡É¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡×
¾åÂ¼ºÌ»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡Ö¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Á°¤ò¸þ¤³¤¦¡×¤ÈÄ®¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ò¾È¤é¤¹¤è¤¦¤Ê²Ö²Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä®¤òÎ¥¤ì¤¿¿Í¤¬¤³¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
³Î¤«¤Ë¿Í¸ý¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥é¥¸¥ª¶É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡×ÂåÉ½¤Î»³²¼Í´²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸òÎ®¿Í¸ý¡¦´Ø·¸¿Í¸ý¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ëÄ®ºî¤ê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¥é¥¸¥ª¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¸¥ª¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾åÂ¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»ä¤â7·î¤Ë±üÇ½ÅÐ¤Ë¼èºà¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²õ¤ì¤¿·úÊª¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÈïºÒ¤·¤¿ÄÞº¯¡É¤È¡ÈÉü¶½¤Ø¤ÎÊâ¤ß¡É¤ÈÆ±»þ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢9·î¤Îº£¤Î¸½¾õ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
´îÆþ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÀµÄ¾¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¤âÆ»Ï©¤ÏÊÒÂ¦¸ò¸ßÄÌ¹Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î²Õ½ê¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã¤«¤é½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÇ½ÅÐ¤ÇÉüµì¹©»ö¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¶½¶È¹çÆ±²ñ¼Ò¤Î»³ÅÄ¼£±ÉÂåÉ½¤Ï¡¢¡ÖÇ½ÅÐ¤Ë¤Ï½ÉÇñ»ÜÀß¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â24»þ´Ö±Ä¶È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤ÇÂ¾¤ÎÃÏ°è¤«¤éºî¶È°÷¤òÂ¿¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤Ë¤â¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»³ÅÄÂåÉ½¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÂæ½ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢Ç½ÅÐ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÆ»Ï©¤¬¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹©»ö¼ÖÎ¾¤Î½ÂÂÚ¤È¤¤¤¦¤Î¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¤¤¬¡¢Ç½ÅÐ¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Î¸Â³¦¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÂ¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡Ö¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï½»Ì±¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬Âè°ìÍ¥Àè¤Ç¤¹¤Í¡£
´îÆþ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤É¤³¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬Éü¶½¤Î¸°¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Èº£²ó¡¢´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Î¶¶¤«¤éÄ¾¤¹¤ó¤À¡£Â¾¤ËÄÌ¤ì¤ë¶¶¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤Î¤«¡¢¸å²ó¤·¤Ê¤Î¤«¡×¤Ê¤É¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤Ï½»Ì±¤ÎÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎÏ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯Ä®¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤½¤³¤¬¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
