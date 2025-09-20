¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥·¥å¡¼¥º¡ÖMEXICO 66¡×¤¬¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸É÷¤Ë¡ª¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë°ìÂ¤Ï¸«Æ¨¤·¸·¶Ø
Onitsuka Tiger¡Ê¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¡Ë¤¬¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¥¢¡¼¥ÈÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡ÖITALIAN MADE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯É½¡£
ÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¡ÖMEXICO 66¡×¤È¡ÖFABRE¡×¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¶¡¼¤òÍÑ¤¤¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢10·î²¼½Ü°Ê¹ß½ç¼¡¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¤è¡£
¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¡ÖITALIAN MADE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤ª¤·¤ã¤ì
¡ÖITALIAN MADE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄêÈÖ¡ÖMEXICO 66¡×¤È¡ÖFABRE¡×¤ò¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¶¡¼¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î·¤¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸²Ã¹©¤òÍÑ¤¤¤ÆºÆ²ò¼á¡£
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥â¥Ç¥ë¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤ä²ÄÇ½À¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢¿¼¤ß¤ä¸ÄÀ¤¬½Ð¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿°ìÂ¤Ø¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¤è¤ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤ë°ìÂ¤ËÃíÌÜ
¡ÖITALIAN MADE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥ì¥¶¡¼¤Î¼Á´¶¤È¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÊÉ½¾ð¤¬ÆÃÄ§¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÁÇºà¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤ä¸÷Âô¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸²Ã¹©¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¾åÉÊ¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÂ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤ÇÄ¹Ç¯Íú¤¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ä¿¼¤ß¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡ÖITALIAN MADE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¶¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢À½Â¤¤ÎÁ´¹©Äø¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î·¤¿¦¿Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤ÈÈþ¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Á´Éô¤Ç3¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÖMEXICO 66¡¡IM¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ4Ëü9500±ß¡Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡ÖMEXICO 66¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇö¤¤¥½¡¼¥ë¤«¤é¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥×¥½¡¼¥ë¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÇöÄì¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤«¤é¡¢¾¯¤·¸üÄì¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸²Ã¹©¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Á¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¢¤ë¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
FABRE¡¡LO IM
FABRE¡¡MT IM
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥º¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖFABRE¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥Ã¥È¤Î¡ÖFABRE¡¡LO IM¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ4Ëü9500±ß¡Ë¤È¡¢¥ß¥É¥ë¥«¥Ã¥È¤Î¡ÖFABRE¡¡MT IM¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ5Ëü1700±ß¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡ÖFABRE¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÍÑ¸ì¤Î¡ÈFAST BREAK¡É¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸É÷¤ÎÁõ¤¤¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª
½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¤Þ¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖITALIAN MADE¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÍú¤Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÂ¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¡ÖITALIAN MADE¡×¥·¥ê¡¼¥º ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://www.onitsukatiger.com/jp/ja-jp/
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
