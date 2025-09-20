¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¿Ø±Ä¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤Ê¤¤¡×¡©¡¡¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤¬²òÀâ
¸µºâÌ³´±Î½¤Ç·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¹â¶¶ÍÎ°ì»á¡Ê70¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤ä²ÏÌîÂÀÏº¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ë¾®ÀôÇÀÁê¤¬ËÜÌ¿¤È¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®Àô»á¿Ø±Ä¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¹â¶¶»á¤Ï¡ÖÀïÎ¬¤Ç¤Í¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤Ê¤¤¡£Ïª½Ð¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢º£²ó¡£¤â¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¥¨¥¸¥×¥È½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¡Ê49¡Ë¤Ï¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ±þ¤¸¤¿¡£
MC¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¾®Àô¿Ø±Ä¤¬¿¿·õ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤é¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ø¤ó¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Ë³°¸ò¤È¤«¡Ä¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¸µÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤ÇµþÂçÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ÎÆ£°æÁï»á¡Ê56¡Ë¤¬¡Ö2½µ´Ö¤À¤±¡¢¤Û¤Ã¤«¤à¤ê¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¡×¤ÈÉÕ¤±Â¤·¤¿¡£
¹â¶¶»á¤Ï¡Öº£²ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¹ð¼¨¤«¤éÅêÉ¼¤Þ¤Ç12Æü¤Ã¤Æ¡¢ÅÞµ¬Ìó¤ÎºÇÃ»¤Ê¤Î¡£¤½¤ì¤ÏÃ»¤¯¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡ÊÏÃ¤µ¤»¤Ê¤¤¡Ë¡Ä¡£¤¢¤È¤Í¡¢ÅÞ¤Î¼çºÅ¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾¯¤Ê¤¤¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ïª½Ð¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤ÊÀïÎ¬¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÅìÌî¤¬¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Î¶õµ¤¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ë¡¼¥ëºî¤ê¡¢ÁíºÛÁª¤Î¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤â¾®Àô¤µ¤ó¤¬ÍÍø¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¡£
¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤ÇÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¡Ê57¡Ë¤Ï¡¢¡Öº£¤Î¼¹¹ÔÉô¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¾®Àô¤µ¤ó»Ù»ý¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢´°Á´¤ËÆ¨¤²¤¿¤È¸«¤é¤ì¤¿¤éÂ»¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£