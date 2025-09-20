¡ÖGOAT¤¬GOAT¤ò½õ¤±¤¿½Ö´Ö¤À¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢52¹æµÕÅ¾3¥é¥ó¡ª°úÂàÅÐÈÄ¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤ò¡ÖÇÔÀï¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÂçÃ«¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÊû¤²¤ë°ìÈ¯¤À(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö9·î19Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£1¡Ý2¤Ç·Þ¤¨¤¿5²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Çº¸ÍãÀÊ¤Ø52¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç4¡Ý2¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Â³¤¯¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¤â°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢5¡Ý2¤È¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤ë¡¢ÂçÃ«¤Î°µ´¬¤Î52¹æ¥¢¡¼¥Á¥·¡¼¥ó
¡¡Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¥í¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¤¤Ç¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤òÃæ·ø¤ØÈô¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÄ¾¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏÁ°Æü18Æü¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ç¡¢½é²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥¨¥ê¥ª¥È¡¦¥é¥â¥¹¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÍá¤Ó¤Æ1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£2²ó¤Ë¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤Î°ìÈ¯¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢3²ó¤Ë¥¦¥£¥ë¥Þ¡¼¡¦¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¤Æ1¡Ý2¤È¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï5²ó°ì»à¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎºÇ¸å¤ÎÀèÈ¯¤ò¡¢ÇÔÀï¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡ÖGOAT¡Ê»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡Ë¤¬GOAT¤ò½õ¤±¤¿½Ö´Ö¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö1¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤«¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬Éé¤±¤ë¤È¡¢13Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]