ÆüËÜÂåÉ½DFÅÏÊÕ¹ä¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨OB¤Î¸µ½ÅÀï¼Ö·ÏFW¤¬¾Î»¿ ¡Ö»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ß¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤â¹ª¤ß¡×

¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÅÏÊÕ¹ä¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥³¥ó¥Ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡£
UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í½Áª¤Ç¤ÏÇÔÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤Ç¤Ï³«Ëë5Ï¢¾¡¤È¹¥Ä´¤À¡£
²ÃÆþ3Ç¯ÌÜ¤Î¾åÅÄ¤Ï5»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë¤ÈÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¡£¿·²ÃÆþ¤ÎÅÏÊÕ¤Ï¡¢5»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«1¼ºÅÀ¤Î·ø¼é¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
28ºÐ¤ÎÅÏÊÕ¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥Ø¥ó¥È¤«¤é800Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó14²¯±ß¡Ë¤Û¤É¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë²ÃÆþ¡£
¤â¤È¤â¤È¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤ÏÆüËÜ¿ÍDFºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤â¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢DF¿Ø¤ËÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Áê¼¡¤°ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈOB¤Ç¤â¤¢¤ë¸µ¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½FW¥¢¥ê¡¦¥Ö¥µ¥Ü¡¼¥ó¤Ï¡¢¡ØFC Rijnmond¡Ù¤ÇÅÏÊÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÈà¤ÏÂç¸ÀÁÔ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ß¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤â¹ª¤ß¤À¡×
ÅÏÊÕ¤Î³èÌö¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ö¥µ¥Ü¡¼¥ó¤ÏÂÎ³Ê¤Ï178cm¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÅÀï¼Ö·Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¡£
¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¡¢21Æü¤ËËè·§ÚðÌð¤¬½êÂ°¤¹¤ëAZ¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£