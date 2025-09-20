¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ò¥í¥¤¥óÌ¾´Õ¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡ÙÄáÅèÇµ°¦¡ÖAI¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬ÎáÏÂ¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤À¤Ê¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤â¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥·¥å¡¼¤¬È¯Çä¡ª¡¡9·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿38¡¦39¹æ¤Ç¤Ï¡ÖÎòÂå²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Âç½¸¹ç!!¡×¤ÈÂê¤·¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎºÇ¿·»£¤ê²¼¤í¤·¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÆÃ½¸¤è¤êÎòÂå¥Ò¥í¥¤¥ó4Ì¾¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¡¢½µ¥×¥ìNEWS¤Ë¤ÆºÆ·ÇºÜ¡£º£²ó¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¡Ù¡Ê2019¡Á2020Ç¯¡Ë¤Ç¥¤¥º¤ò±é¤¸¤¿ÄáÅèÇµ°¦¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¤¥º¤Ï¡¢Èë½ñ·¿AI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥®¥¢¡Ê¿Í·¿¥í¥Ü¡Ë¡£¼ÒÄ¹Èë½ñ¤È¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦ÈôÅÅ°¿¿Í¡Ê¤Ò¤Ç¤ó¤¢¤ë¤È¡¿±é¡§¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤òÁ´ÌÌ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÏÅö»þ¡¢¤É¤¦±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡º£²ó¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤éÅö»þ¤Î¿´¶¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÄáÅèÇµ°¦
¡½¡½12ºÐ¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÄáÅè¤µ¤ó¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î¤´½Ð±é¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¤¬½é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÄáÅè¡¡¤Ï¤¤¡£¤Þ¤À¾åµþÁ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¤ª¼Çµï¤Î»Å»ö¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼õ¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¸¤Ä¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î»þ¤¬½é¤á¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡¡´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÄáÅè¡¡»ä¤Î¼Â²È¤Î¹âÃÎ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÃË¤Î¥³¤¬°ìÅÙ¤ÏÆ´¤ì¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÁ°¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¨¥°¥¼¥¤¥É¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢¡Ø¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Àï¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÀÊÌ¤äÇ¯Îð¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÄáÅè¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¥¤¥º¤Ï¡¢Èë½ñ·¿AI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥®¥¢¡Ê¿Í·¿¥í¥Ü¡Ë¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÈôÅÅ°¿¿Í¡Ê¤Ò¤Ç¤ó¤¢¤ë¤È¡¿±é¡§¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤ÎÈë½ñ¡£ºÇ½é¤ËÌòÊÁ¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
ÄáÅè¡¡¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢AI¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ß¤¿¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡ª¡¡¤µ¤¹¤¬ÎáÏÂÂè1ºî¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤À¤Ê¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ìòºî¤ê¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡©
ÄáÅè¡¡¡Ê¥á¥¤¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ë¿ù¸¶¡Êµ±ÌÀ¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥º¤Ï¥Ò¥å¡¼¥Þ¥®¥¢¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¥Ö¥ì¤º¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÎ©¤¿¤»¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¶¡¦AI¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¿Í´ÖÌ£¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¼¿§¤ä¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ã¤Ý¤¯Ìµ´¶¾ð¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Ð¤¿¤¤ò¹µ¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡£¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óÄó°Æ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥â¥Ç¥ë·Ð¸³¤¬À¸¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
ÄáÅè¡¡¤Ï¤¤¡£¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Á°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó¤Î¥Ü¥Ö¤Ë¤·¤Æ¶áÌ¤Íè¤Ã¤Ý¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢È©¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤òÇò¤¯¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤ÆÌµµ¡¼Á¤Ê´¶¤¸¤ò½Ð¤·¡¢¤¢¤È¥ê¥Ã¥×¤Ï¾¯¤·¤À¤±ÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤ª¿Í·Á¤µ¤ó´¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ê¡£¸«¤¿ÌÜ¤òºî¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤ÎºÝ¡¢AI¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ï¤¹¤°ÍÏ¤±¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡©¡¡
ÄáÅè¡¡Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»ä¤¬°ìÈÖÇ¯²¼¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é"Ëå"¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È»£±Æ¤Ç¤Ï»³¤Ê¤É¼«Á³¤ÎÂ¿¤¤¾ì½ê¤ØÅÙ¡¹¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þÊÕ¤Ï²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ÈÂÓ¤ò¸«¤ë¤«¡¢Ã¯¤«¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤·¤«¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤â¼«Á³¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯Ãç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¶õ¤»þ´Ö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸ø±à¤Ø¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼Çµï¤Î»Å»ö¡£¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¡¡
ÄáÅè¡¡´¶¾ð¤Î½Ð¤·Êý¤ÏÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤ÎÃæÈ×¤«¤éÅÙ¡¹¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¿Í´ÖÌ£¤ò½Ð¤·¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤µ¤¸²Ã¸º¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡£½Ð¤·¤¹¤®¤¿¤éAI¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÆÃ¤Ë±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ ÎáÏÂ ¥¶¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê2019Ç¯¡¿´ÆÆÄ¡§¿ù¸¶µ±¾¼¡Ë¤Î»þ¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿¤«¤Ê¡£µçÃÏ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿°¿¿Í¤Ë¡¢¥¤¥º¤Á¤ã¤ó¤¬¶¯¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿ÅÙ¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ê¹â¶¶¡ËÊ¸ºÈ¤¯¤ó¤Ë¤â¤¹¤´¤¯½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥º¤Á¤ã¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì°Ê³°¤Ï¥¹¥à¡¼¥¹¤Ë¡©
ÄáÅè¡¡ÆÃ¤Ë¶ìÏ«¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À»£±Æ¸å¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡£
¡½¡½»£±Æ¸å¤È¤¤¤¦¤È¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
ÄáÅè¡¡¤Ï¤¤¡£ÍâÆü¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¤ª¼Çµï¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËèÄ«5»þ¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥Ï¡¼¥É¤Ç¡¢ËèÆüËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¶ì¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ì¤ë¤«¤é¡¢Âç¾æÉ×¡×¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¡¢¸½¾ì¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÄáÅè¡¡¤¦¡Á¤ó¡£¤É¤ì¤â¹¥¤¤À¤«¤é¡¢·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É......¡¢¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢Âè12¡¦13ÏÃ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½°¿¿Í¤ÎÉã¿Æ¡¦ÈôÅÅÀ§Ç·½õ¤ÎÊÒÏÓ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿µìÀ¤Âå·¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥®¥¢¡¦¥ï¥º¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£¥ï¥º¤Ï¥¤¥º¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥¤¥º¤Î·»¤À¡×¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡Ö·»Ëå¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤é¤º¡¢¥¤¥º¤ÏÁÇÃÎ¤é¤Ì´é¡£¤¿¤ÀÅ¨¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¡¢¥ï¥º¤Ï¥¤¥º¤Î¿ÈÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼«¤éÌ¿¤òÅê¤²½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÄáÅè¡¡¤½¤¦¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¥¤¥º¤Á¤ã¤ó¤¬¾¯¤·¤º¤Ä´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Êª¸ì¤ÎºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ç¥ï¥º¤¯¤ó¤Ë¸þ¤«¤¤¡Ö»ä¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤ª·»ÍÍ¡×¤È¸À¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Âð¤ÇÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¤Ã¤´¤¯µã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ......¡£²È¤ÇÂæËÜÆÉ¤ó¤Çµã¤¤¤¿¤Î¤Ï¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¤¢¤Î»þ¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÎ¢ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡£ÉáÃÊ¤Î»£±Æ¤Ç¤µ¤Û¤É¶ìÏ«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥¤¥º¤Ï°¿¿Í¤ÎÈë½ñ¡£¤À¤«¤éÀïÆ®Ãæ¤â¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÄáÅè¡¡¤½¤¦¡£Ê¸ºÈ¤¯¤ó¤¿¤Á¤ÏÊÑ¿È¤·¤¿¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Ä«Áá¤¤¤·Èè¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÄáÅè¡¡Á´Á³¡ª¡¡¤À¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î²ÚÎï¤ÊÆ°¤¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£µÙ·Æ¤Î»þ¡¢¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÄáÅè¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡ª¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¼Çµï¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï»ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤³¤½¥«¥á¥é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾ÈÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ......¤È¸½¾ì¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È»£±Æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤óÁ´°÷¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤â¤·¤¿¤¤¡£¸½¾ì¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤ª¼Çµï¤ÎÁêÃÌ¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡£
¡½¡½¤¿¤¯¤µ¤ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Ï¡ÖËå¡×°Ê¾å¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
ÄáÅè¡¡¸½¾ì¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Ê¸ºÈ¤¯¤ó¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤ª²Û»Ò¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
ÄáÅè¡¡¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢"Ìþ¤·Åª¤ÊÂ¸ºß"¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¸½ºß¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤â³è¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¿Ê¹Ô¤¬²¡¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ô¥ê¤Ä¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤¬¼ç±é¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦»þ¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡ª¤¤¤Þ¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥à¡¼¥É¥á¥¤¥«¡¼¤Ç¤¤¤ëÂçÀÚ¤µ¤Ï¡Ø¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÄáÅè¤µ¤ó¤¬»×¤¦¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
ÄáÅè¡¡ÎáÏÂÂè°ìÃÆ¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¾Ð´é¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤ºîÉÊ¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦°¿¿Í¤Ï¸µµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê1ÏÃ¤Ê¤ó¤ÆÍ·±àÃÏ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡¡»ä¼«¿È¡¢½Ð±é¼Ô¤Ê¤Î¤Ë¤á¤Á¤ã¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡Ø¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¤Ï¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÄáÅè¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¤È¤Ï¡©
ÄáÅè¡¡ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ì½ê·üÌ¿¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤âµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿¥¤¥º¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥¤¥º¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¤è¡£
ÄáÅèÇµ°¦¡Ê¤Ä¤ë¤·¤Þ¡¦¤Î¤¢¡Ë
2001Ç¯5·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¹âÃÎ¸©½Ð¿È¡¡¡û2013Ç¯¡¢¡ÖÂè21²ó¥Ô¥Á¥â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2019Ç¯¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë²Ã¤¨¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRomansual¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö¡¡©ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç