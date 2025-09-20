¸øÌ³°÷¤Ç¡ÖÃùÃß4000Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦50Âå¤ÎµÁ»ÐÉ×ÉØ¡£¤ä¤Ï¤ê²ñ¼Ò°÷¤è¤ê¹â¼ýÆþ¤Ç¡ÈÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡É¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© Åý·×¤ò¤â¤È¤ËÈæ³Ó
4000Ëü±ß¤Ï¡Ö¾å°Ì¥¾ー¥ó¡×¡£Á´ÂÎ¤ÎÊ¬ÉÛ¤Ç°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò¸«¤ë
¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¡Ö²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤ÂÓ¼ç¤¬50Âå¤ÎÃùÃß³Û¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï2¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Ç1168Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢À¤ÂÓ¤ÎÃùÃß¶â³Û¤¬4000Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¾å°Ì¤Î¥¾ー¥ó¤Ç¤¹¡£¶¦Æ¯¤¤«ÈÝ¤«¡¦»ý¤Á²È¡¦»Ò°é¤Æ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ç¥Ö¥ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¸øÌ³°÷¤À¤«¤éÅöÁ³¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¿¦¼ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¯Ãå¼Â¤ËÃù¤á¤¿·ë²Ì¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ë¶á¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸øÌ³°÷¤ÏËÜÅö¤Ë¹â¼ýÆþ¡© ¿ô»ú¤Ç¸«¤ë¤È¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÂçº¹¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤½¤â¤½¤â¡¢¸øÌ³°÷¤È¤¤¤¦¿¦¼ï¤ÏËÜÅö¤Ë¹â¼ýÆþ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤ÏËèÇ¯¿Í»ö±¡¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿·î³Û(ÊðµëµÚ¤Ó½ô¼êÅö¤Î¹ç·×)¤Ï 41Ëü4801±ß¤Ç¡¢Ç¯´Ö´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó500Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¥Üー¥Ê¥¹¡Ê´üËö¼êÅö+¶ÐÊÙ¼êÅö¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Ç¯¼ý¤ÏÌó680Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñÀÇÄ£¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÎáÏÂ5Ç¯¤ÎÌ±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤Ï460Ëü±ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¡¢Ì±´ÖµëÍ¿Ä´ºº¤Î¤Û¤¦¤¬¸øÌ³°÷¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿¦¼ï¤ÎÉý¤¬¹¤¯¡¢¼ýÆþº¹¤âÂç¤¤¤ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿å½à¤À¤±¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¡Ö¸øÌ³°÷¤Î¤Û¤¦¤¬¼ýÆþ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸øÌ³°÷¤Î¼ýÆþ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÃùÃß¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯ÍýÍ³¤Ï°ÂÄê¡ß·ÑÂ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¸øÌ³°÷¤ÎµëÍ¿¤ÏÊðµëÉ½¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆËèÇ¯¤Î¿Í»öÉ¾²Á¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Äê´ü¾ºµë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì±´Ö´ë¶È¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤¬¶ÈÀÓ¤ÇÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¼ýÆþ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Á¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿ÃùÃß¡¢iDeCo¤ä¿·NISA¤Ê¤É¤ÎÀÑÎ©¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·Êµ¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¸ÛÍÑ¤Î°ÂÄê¤â¡¢Ä¹´ü¤Î½»Âð¥íー¥ó¤ä¶µ°éÈñ·×²è¤ÈÎ¾Î©¤·¤ä¤¹¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö¼è¤êÊø¤µ¤º¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¡×ÎÏ¤¬Æ¯¤¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤È¤â¤Ë¸øÌ³°÷¤Ç¶¦Æ¯¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÄê´¶¤â·ÑÂ³ÎÏ¤â¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¶¯¤¤ÃùÃßÀß·×¤È¤Ï
¸øÌ³°÷¤«ÈÝ¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÃùÃß¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤ËÆÃÊÌ¤ÊÎ¢¥ï¥¶¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¼ýÆþÆü¤Î¼«Æ°Å·°ú¤¤ÇÀè¼è¤êÃùÃß¤ò¸ÇÄê²½¤¹¤ë¡£
¾ÞÍ¿¤Ï°ìÄê³ä¹ç¤ò»È¤¦Á°¤ËÀÑÎ©¸ýºÂ¤Ø¿¶¤êÊ¬¤±¤ë¡£
²È·×¤Î¸ÇÄêÈñ¡ÊÄÌ¿®¡¦ÊÝ¸±¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ê¤É¡Ë¤òÇ¯1²ó¤Ï¸«Ä¾¤¹¡£
Åê»ñ¤ÏÄ¹´ü¡¦Ê¬»¶¡¦ÀÑÎ©¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤ò10～20Ç¯¤ÈÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢Ç¯¼ý¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢4000Ëü±ß¤ËÆÏ¤¯²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í×¤Ï¡ÖÂ³¤±¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¡×¤òÀè¤Ëºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸øÌ³°÷¤À¤«¤éÍ¾Íµ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àß·×¤È·ÑÂ³¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯
³Î¤«¤Ë¸øÌ³°÷¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÌ±´Ö¤è¤ê¤â¹â¼ýÆþ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¼ýÆþ¤¬°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËèÇ¯¤Î¾ºµë¤ä¾ÞÍ¿¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß²½¤¬¸ú¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ç¤â¡¢¼ýÆþ¤ÎÇÈ¤òÁ°Äó¤ËÍ¾Íµ»ñ¶â¤ÎÈæÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¸ÇÄêÈñ¤òÍÞ¤¨¡¢ÀÑÎ©¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÃùÃß¶â³Û¤Ë¤Ï¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ©¾ì¡×¤è¤ê¡ÖÀß·×¤È·ÑÂ³¡×¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÃùÃß¤Ç¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ë±£¤ì¤¿Èë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊJ-FLEC¡Ë ²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº 2024Ç¯ Æó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ
¿Í»ö±¡ ÎáÏÂ6Ç¯¹ñ²È¸øÌ³°÷µëÍ¿Åù¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì
¹ñÀÇÄ£ ÎáÏÂ5Ç¯Ê¬Ì±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×Ä´ºº
¼¹É®¼Ô : ÂçÎÓ°êºÈ
FP2µé¡¢AFP¡¢Êíµ3µé