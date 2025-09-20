¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÍ¦»Ñ¤Ë¸½ÌòºÇÂ¿265¾¡¤Î¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤â´¶ÌµÎÌ¡¡Í¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë¡Öµã¤±¤ë¤Í¡×¡Ö¿´¤Ë¤¯¤ë¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¡£4²ó1/3¤ò2¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È°ú¤ÍÈ¤²¤ëºÝ¤Ë¤ÏÁíÎ©¤Á¤Î´Ñ½°¤«¤é³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂçÀ¼±ç¡£¼«·³Áª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Ù¥ó¥Á¤Î¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¤âÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬½Ð¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¤Í¤®¤é¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¦¥³¡¼¥ë¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤ÏÆ²¡¹¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤ÈÊâ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£Å¨Ì£Êý¤Î¤Ê¤¤Çï¼ê¤ÎÃæ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤Æº¸¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¥Ï¥°¤Î¥Ý¡¼¥º¡£¥Ù¥ó¥Á¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¤éÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í°ì¿Í¤È¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢ÂçÀ¼±ç¤ËÂ¥¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¡£º¸¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿Ë¹»Ò¤ò·Ç¤²¡¢ÂçÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÄÌ»»222¾¡¤ò¾å²ó¤ë¸½ÌòºÇÂ¿265¾¡¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë42ºÐ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤âÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸÷·Ê¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï23Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é½êÂ°¤·¤¿¥á¥Ã¥Ä¡¢¤½¤·¤Æº£µ¨¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¤ò¤È¤â¤Ë¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤À¤±¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤¬µîÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤Î»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÊ¨Æ¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤â¡Ö¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤ÎÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤âµã¤±¤ë¤Í¡×¡Ö¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤¬ÎÞ¤°¤ó¤Ç¤ë¤Î¤¬¿´¤Ë¤¯¤ë¡×¡ÖÄ¹¤¯ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿ÌÁÍ§¤À¤±¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤ÎÍ¥¤·¤½¤¦¤Ê¡¢Ï«¤¦¤è¤¦¤ÊÉ½¾ðÎÉ¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅê¤²¤Æ300¾¡Ã£À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£