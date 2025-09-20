ÅÛÎìÀ©¤Î¶²ÉÝË½¤¤¤¿¡ÖÊÜÂÇ¤¿¤ì¤¿ÇØÃæ¡×¡¢º£¤äÊÆ¹ñ¤Î¸¡±ÜÏÀÁè¤Î±²Ãæ¤Ë
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¤«¤Ä¤ÆÊÆ¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¤ÇÅÛÎì¤È¤·¤ÆÆ¯¤«¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤ÎÂÎ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÊÜ¡Ê¤à¤Á¡Ë¤Îº¯¤È½ý¤¬¸òºø¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¡ÖÊÜÂÇ¤¿¤ì¤¿ÇØÃæ¡×¤Ï¡¢£±£¹À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Î°ì¤Ä¤À¡£¤³¤Î²èÁü¤ÏÆîËÌÀïÁèÃæ¤ÎÊÆ¹ñ¤ÇÈó¾ï¤Ë¹¤¯Î®ÄÌ¤·¡¢ÅÛÎìÀ©ÅÙÇÑ»ß±¿Æ°¤ÎÊý¸þÀ¤òÊÑ¤¨¤¿¡£ÅÛÎìÀ©¤¬»ý¤Ä´÷¤Þ¤ï¤·¤¤»ÄµÔÀ¤ò¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÌµÃÎ¤À¤Ã¤¿ËÌÉô¤ÎÂç½°¤ËÏªÄè¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡£
£±£¶£°Ç¯°Ê¾å¤¬²á¤®¤¿º£¤â¡¢¤³¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¾ÓÁü¼Ì¿¿¡ÊÈï¼ÌÂÎ¤Ï¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ä¥´¡¼¥É¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡Ë¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÊÆ¤ÎÇîÊª´Û¡¢¿Þ½ñ´Û¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï¤³¤ÎÎò»ËÅª²èÁü¤Î°õºþÊª¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤Î¶µ°é¤Ë¤·¤Ð¤·¤ÐÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¹ñ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡¢²áµî¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÇîÊª´Û¤Ë¤ª¤±¤ëÎò»Ë¤ÎÄó¼¨ÊýË¡¤ò¤á¤°¤ëÀ¯¼£ÅªµÄÏÀ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤³¤Î£±£¸£¶£³Ç¯¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¼þÊÕ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ëÏÀÁè¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¸¢¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡ÖÉå¿©Åª¤Ê¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¡×¤È¸Æ¤Ö¤â¤Î¤òÏ¢Ë®½êÍ¤Î»ÜÀß¤«¤éÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
£±£¶Æü¡¢ÊÆ»æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï¡¢¤¢¤ë¹ñÎ©¸ø±à¤ÎÅö¶É¼Ô¤¬¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò´Þ¤àÅÛÎìÀ©´ØÏ¢¤ÎÅ¸¼¨Êª¤ÎÅ±µî¤òÌ¿¤¸¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Æ±»æ¤ÏÆ¿Ì¾¤Î¾ðÊó¸»¤ò°úÍÑ¤·¡¢¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬£³·î¤ËÈ¯Îá¤·¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¡£Æ±Îá¤ÏÊÆ¹ñÆâÌ³¾Ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²áµî¤Þ¤¿¤Ï¸½ºß¤òÀ¸¤¤ëÊÆ¹ñ¿Í¡×¤òìÊ¡Ê¤ª¤È¤·¡Ë¤á¤ëÆâÍÆ¤ÎÅ±µî¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÎ©¸ø±à¶É¤ò´É³í¤¹¤ëÆ±¾Ê¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¤³¤ÎÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£¥Ô¡¼¥¹ÊóÆ»´±¤Ï£Ã£Î£Î¤Ø¤ÎÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤Ç¡¢³Æ»ÜÀß¤Ë¼Ì¿¿¤ÎÅ±µî¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²òÀâ»ñÎÁ¤¬»þ´ü¾°Áá¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸í¤Ã¤ÆÅ±µî¡¦²þÊÑ¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾Ê¤È¤·¤Æ¾õ¶·¤òÀººº¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÀ§ÀµÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤³¤Î·ï¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·Ý½Ñ²È¡¢³èÆ°²È¡¢³Ø·Ý°÷¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç·üÇ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñÎ©¸ø±àÊÝ¸î¶¨²ñ¤âÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿ÃÄÂÎ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¸²½»ñ¸»Ã´Åö¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º»á¤Ï¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤òÅ±µî¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÑ¤º¤Ù¤¤³¤È¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ÎÏÀÁè¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÇîÊª´Û¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤ëÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£»öÂÖ¤ÏÆ±»á¤¬¥¹¥ß¥½¥Ë¥¢¥ó¶¨²ñ¤ËÂÐ¤·¡ÖÅÛÎìÀ©ÅÙ¤¬¤¤¤«¤Ë°¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤ò²áÅÙ¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¡ÖÊÜÂÇ¤¿¤ì¤¿ÇØÃæ¡×¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤Ï¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊª¸ì¤È¡¢¤½¤ì¤¬º£Æü°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê´Ø¿´¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨Îò»ËÅª¤Ê¹ç°Õ¤òÆÀ¤ë¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤â¤¢¤ë¡£Æ¨Ë´¤·¤¿ÅÛÎì¤ÎÌ¾¤¬¥Ô¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤µ¤¨È½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ëÃËÀ¤Ï¡¢£±£¸£¶£³Ç¯½é¤á¤Ë¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¤ÎÌÊ²ÖÇÀ±à¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÅÌÊâ¤Ç¥Ð¥È¥ó¥ë¡¼¥¸¥å¤Þ¤ÇÎ¹¤ò¤·¤¿Èà¤Ï¡¢Éþ¤¬ÇË¤ì¡¢Å¥¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤¤¤ËËÌ·³¿ØÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£¥ê¥ó¥«¡¼¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÅÛÎì²òÊüÀë¸À¤Ë¤è¤êÈà¤Ï±Êµ×¤Ë¼«Í³¤Î¿È¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆÎ¦·³¤Î¡ÖÍ¿§¿Í¼ïÉôÂâ¡×¤Ø¤ÎÆþÂâ»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¡£
Èà¤Î¾Ú¸À¤òµÏ¿¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤ò½Æ¤Ç·â¤È¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸µ½êÍ¼Ô¤Î´ÆÆÄ´±¤«¤é·ã¤·¤¯ÊÜÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤¿¤À¤·ËÜ¿Í¤Ï¤½¤Î»ö·ï¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡£¤³¤ÎË½¹Ô¤Î¸å¡¢Èà¤Ï²¿¥«·î¤â¿²¤¿¤¤ê¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿ÈÂÎ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦£Ä¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¤È£Ê¡¦¥ª¥ê¥Ð¡¼¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¼Ì¿¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç°ìÏ¢¤Î¾ÓÁü»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³¼ïÎà¤Î²èÁü¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¹½¿Þ¤È¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÄ´À°¤·¤¿¡£ºÇ¤âÍÌ¾¤ÊÂè£³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢Â¾¤Î£²ÅÀ¤è¤ê¤·¤Ð¤é¤¯¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤â¤È¤â¤È¡Ö¥«¥ë¥È¡¦¥É¡¦¥ô¥£¥¸¥Ã¥È¡×¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆîËÌÀïÁè¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤¬¤è¤¯ÇäÇã¡¦¶¦Í¤·¤¿Èæ³ÓÅª¼êº¢¤Ê¾®·¿¼Ì¿¿¤À¡£½¾Íè¤Î¼Ì¿¿µ»½Ñ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥Í¥¬¤ò»æ¤ËÍÆ°×¤ËÊ£À½¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢²èÁü¤Î³È»¶Â®ÅÙ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡Ê¥«¥ë¥È¡¦¥É¡¦¥ô¥£¥¸¥Ã¥È¤ÏÅö»þ¤Î¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡Ë¡£
£±£¸£¶£³Ç¯¤Î²Æ¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢ÅÛÎìÀ©ÅÙÇÑ»ßÏÀ¼Ô¤Î¿·Ê¹¡Ö¥¶¡¦¥ê¥Ù¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤¬¼Ì¿¿¤Î³È»¶¤Î·¼È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»öÎã¤òÊó¤¸¤¿¡£ËÌ·³¤Î¹õ¿ÍÉôÂâ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³°²Ê°å¤¬¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ë¤¤¤ë·»Äï¤Ë¡ÖÊÜÂÇ¤¿¤ì¤¿ÇØÃæ¡×¤ÎÊ£À½¤òÁ÷ÉÕ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê»æ¤òÅº¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏ¢Ââ¤äÂ¾¤ÎÏ¢Ââ¤ÎÊ¼»Î¤ò¸¡ºº¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò²¿É´²ó¤â¸«¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÜ¿·¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤ë¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·ÅÛÎì¤¬¿ÍÆ»Åª¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤«¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥¶¡¦¥ê¥Ù¥ì¡¼¥¿¡¼»æ¤Ï¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¾ÓÁü¼Ì¿¿¡Ê¡ÖÊÜÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¡×¤ÎÌ¾¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¡Ë¤ò£±Ëç£±£µ¥»¥ó¥È¡¢£±£²Ëç£±¥É¥ë£µ£°¥»¥ó¥È¤ÇÄ¾ÀÜÆÉ¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤·¤¿¡£
£±£¸£¶£³Ç¯£··î¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÊÜÂÇ¤¿¤ì¤¿ÇØÃæ¡×¤Ï¡¢¤è¤ê¼çÎ®¤Î½ÐÈÇÊª¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¥º¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¡×»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£Æ±»ï¤Ç¤Ï¡ÖÅµ·¿Åª¤Ê¹õ¿Í¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ÎÃæ¤Ç»°Ï¢¼Ì¿¿¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£»¨»ïÂ¦¤Ï£³Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÊÈà¤é¤¬¥´¡¼¥É¥ó¤È¸Æ¤Ö¡ËÆ±¤¸¿ÍÊª¤ò¼Ì¤·¤¿¤â¤Î¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢Îò»Ë²È¤é¤Ï³Æ¼Ì¿¿¤¬ÊÌ¤Î¿ÍÊª¤ò¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»ï¤Ï¤Þ¤¿Èï¼ÌÂÎ¤ÎÊª¸ì¤ò¸ØÄ¥¤·¡¢Â¾¤ÎÃ¦Áö¼Ô¤ÎÏÃ¤Èº®Æ±¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥´¡¼¥É¥ó¤¬ÄÉ¤Ã¼ê¤Î¸¤¤ÎÓÌ³Ð¤òÏÇ¤ï¤¹¤¿¤á¡¢¶Ì¤Í¤®¤ÇÂÎ¤ò¤³¤¹¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ½Ò¤Ê¤É¤À¡Ê°Ê¸å¤Î³Ø¼Ô¤é¤Ï¡¢¥´¡¼¥É¥ó¤¬¥Ð¥È¥ó¥ë¡¼¥¸¥å¤Ø»ê¤Ã¤¿Æ»¤Î¤ê¤Î¾ÜºÙ¤òÆÈ¼«¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
Âç½°¤Ë¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¥º¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæÎ®¡¦¾åÎ®³¬µé¤ÎÊÆ¹ñ¿Í¤¬ÆîËÌÀïÁè¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¼êÃÊ¤À¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤¹½é´ü¤Î¼ÂÎã¤È¤·¤ÆÈà¤é¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òÂª¤¨¡¢¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ì¤¿¤Î¤Ïµ»ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤À¡£¤³¤ì¤ÏÆÃ¤ËËÌÉô¤Ç¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¡£ËÌÉô¤Î¿Í¡¹¤ÏÅÛÎìÀ©¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤ÉÁ¼Ì¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
½ý¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²¥ÂÇ¤µ¤ì¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÎÇØÃæ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Ê¤ª¿Í¡¹¤Ï·¼È¯¤Èµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£±£·Ç¯¤Ë¤ÏÃøÌ¾¤Ê¹õ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥¸¥ã¥Õ¥¡¤¬¤³¤Î¼Ì¿¿¤òÎ®ÍÑ¤·¡¢¡Ö¸µÅÛÎì¥´¡¼¥É¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ä¦¹ïºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹õ¿Íº¹ÊÌ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Ö¥º¡¦¥Þ¥¿¡¼¡Ê£Â£Ì£Í¡á¹õ¿Í¤ÎÌ¿¤âÂçÀÚ¤À¡Ë±¿Æ°¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿£²£°Ç¯¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï·Ù´±¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¹õ¿ÍÃËÀ¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤µ¤ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¡¼¥¸¥åºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥«¥Ç¥£¡¼¥ë¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢»¨»ï¡Ö¥¶¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿²È¥À¥ê¥ª¡¦¥«¥ë¥á¡¼¥º¤¬¡¢¥«¥á¥é¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¥ô¥£¥ª¥é¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤ò»£±Æ¤·¤¿¡Ö¥Ð¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Õ¥§¥¢¡×»ï¤Î»£±Æ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÅÛÎì¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÃËÀ¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢£²£²Ç¯¸ø³«¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¼«Í³¤Ø¤ÎÆ»¡×¤ÇºÆ¤Ó¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹ñÎ©¾ÓÁü²èÈþ½Ñ´Û¤È¹ñÎ©¥¢¥Õ¥ê¥«·ÏÊÆ¹ñ¿ÍÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹ñ¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÎÊ£À½¤ò¸½ºß¤â½êÂ¢¤¹¤ë¡£Î¾´Û¤Ï¥¹¥ß¥½¥Ë¥¢¥óÇîÊª´Û·²¤Î°ìÉô¡£Àè·î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹Åö¶É¼Ô¤¬¥í¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥Á£³À¤»öÌ³¶ÉÄ¹¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤¿½ñ´Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±µ¡´Ø¤Ï¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ¤Î°ä»º¤ò¡ÖÎò»ËÅª¤ËÀµ³Î¡×¤«¤Ä¡Ö¹âÍÈ´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡×ÊýË¡¤ÇÄó¼¨¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥¹¥ß¥½¥Ë¥¢¥óÇîÊª´Û·²¤ÎÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÈÏ¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò³«»Ï¤·¡¢Ç¯ËöÁ°¸å¤Þ¤Ç¤Ë½¤Àµºî¶È¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤è¤¦Æ±µ¡´Ø¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ¹¹¤¬¡Ö²æ¡¹¤Î²áµî¤ÎÊ£»¨À¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥ß¥½¥Ë¥¢¥ó¤Î¸øÌó¤òÂ»¤Ê¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µÄÏÀ¤ÎÅª¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÎò»Ë¤Ë¿¿¼Â¤È·òÁ´À¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤È¤¹¤ëÂçÅýÎÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¡ÖÊÜÂÇ¤¿¤ì¤¿ÇØÃæ¡×¤Îº£¸å¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Þ¤À¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£
¡þ
¸¶Ê¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÆScourged Back¡Ç exposed the horror of slavery. Now it¡Çs embroiled in America¡Çs censorship debate¡Ê¾¶Ìõ¡Ë