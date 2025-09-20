¡Úµð¿Í¥¹¥¿¥á¥ó¡Û¼ãÎÓ³Ú¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ´Ý²Â¹À¤¬¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï²£Àî³®¡¡ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¹Åç¤È¤ÎºÇ½ªÀï
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-¹Åç¡Ê20Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
Á°Ìë¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·2°ÌDeNA¤Ë1¥²¡¼¥àº¹¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¡£ËÜµòÃÏ¤ÇÀï¤¦¹Åç¤È¤ÎºÇ½ªÀï¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìî¼ê¤ÏÁ°Æü¤Î»î¹ç¤«¤é1Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡£¼ãÎÓ³Ú¿ÍÁª¼ê¤«¤éÂå¤ï¤Ã¤Æ¡Ö1ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡×¤Ë´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ë¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬27Æü¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢±ºÅÄ½ÓÊåÁª¼ê¤¬Á´ÂÇÀÊ½ÐÎÝ¤Ê¤ÉÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ï²£Àî³®Åê¼ê¡£Ä¾¶á2»î¹ç¤Ç¤Ï5¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢8·î22Æü°Ê¹ß¾¡¤ÁÀ±¤â±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2°Ì¤Ç¤ÎCS¿Ê½Ð¤ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¹¥Åê¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¢¦ÂÐ¤¹¤ë¹Åç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó
1¡ÊÃæ¡ËÃæÂ¼¾©À®
2¡Êº¸¡Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó
3¡ÊÍ·¡Ë¾®±à³¤ÅÍ
4¡Ê±¦¡ËËöÊñ¾ºÂç
5¡Ê°ì¡Ë¥â¥ó¥Æ¥í
6¡ÊÆó¡ËµÆÃÓÎÃ²ð
7¡Ê»°¡Ëº´¡¹ÌÚÂÙ
8¡ÊÊá¡ËÀÐ¸¶µ®µ¬
9¡ÊÅê¡Ë¿¹æÆÊ¿