¤¤¤È¤³¤Î·ëº§¼°¤Ë¡Ö¤´½Ëµ·3Ëü±ß¡×Êñ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢Êì¤Ë¡Ö¾¯¤Ê¤¤¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡ª Ç¯²¼¤Ê¤é¡ÈÂ¿¤á¡É¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡© Áê¾ì¤Ã¤Æ3Ëü±ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤´½Ëµ·¤Î´ðËÜÁê¾ì¤Ï¡Ö3Ëü±ß¡×
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Í¤¨¤ë¤´½Ëµ·¤ÎÁê¾ì¤Ï¡Ö3Ëü±ß¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÍ§¿Í¤äÆ±Î½¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±À¤Âå¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¶â³Û¤Ç¤¹¡£
¤´½Ëµ·¤Ë¤Ï¡Ö¶ö¿ô¤Ï³ä¤ì¤ë¡á±ïµ¯¤¬°¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤«¤ÄÉéÃ´´¶¤âÂç¤¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¶â³Û¤È¤·¤Æ3Ëü±ß¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÖÍ§¿Í¤äÆ±Î½¡×¤Î¾ì¹ç¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¤´½Ëµ·³Û¤ÎÁê¾ì¤ÏÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢¿ÆÂ²¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¾¯¤·Áê¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤È¤³¤Î·ëº§¼°¡¢¤´½Ëµ·¤Ï¤¤¤¯¤é¤¬Áê¾ì¡©
¤¤¤È¤³¤Î·ëº§¼°¤ËÊñ¤à¤´½Ëµ·¤ÎÁê¾ì¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÇ¯Âå¤¬20Âå¤Ç2Ëü±ß¤«3Ëü±ß¡¢30Âå¤Ç3Ëü±ß¤«5Ëü±ß¡¢40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È5～10Ëü±ß¤È¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¶â³Û¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÁê¾ì¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¼«Ê¬¤¬20Âå¤Ê¤é¡¢3Ëü±ß¤Ç¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£30Âå¤Ç3Ëü±ß¤Ç¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð5Ëü±ß¤òÊñ¤à¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£40Âå°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö3Ëü±ß¤ÏÁê¾ì¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢3Ëü±ß¤Î¤´½Ëµ·¤Ï·è¤·¤ÆÈó¾ï¼±¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¯Îð¤äÎ©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤è¤ê¹â¤á¤Î¶â³Û¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿ÆÂ²´Ö¤Ç¤Ï¶â³Û¤ò¤½¤í¤¨¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤
¤´½Ëµ·¤Î¶â³Û¤Ï¼þ°Ï¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤â°Õ³°¤ËÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ì¤Ð²£ÊÂ¤Ó¤Î3Ëü±ß¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ÆÂ²¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¿ÆÀÌ°ìÆ±¤Ç¶â³Û¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡×¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð·»Äï»ÐËå¡¢¤ª¤¸¡¦¤ª¤Ð¤Ê¤É¤¬5Ëü±ß°Ê¾åÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¡¢¼«Ê¬¤À¤±3Ëü±ß¤À¤È¾¯¤Ê¤¯¸«¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤¬¡Ö3Ëü±ß¤Ç¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿ÆÂ²´Ö¤Ç¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤È¤³¤¬¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÇ¯²¼¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¿Æ¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÁê¾ì¤Î3Ëü±ß°Ê¾å¤òÊñ¤ó¤ÇÅöÁ³¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¾ì¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤È¼ºÎé¤Ë¤Ê¤ë¡©
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤¬Ç¯¾å¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º3Ëü±ß¤òÊñ¤ó¤À¤é¡Ö¼ºÎé¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢É¬¤º¤·¤â¼ºÎé¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£3Ëü±ß¤Ï¤´½Ëµ·¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ë°ìÈÌÅª¤Ê¶â³Û¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿ÆÀÌÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤Ï¤ª¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯º£¸å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£Áê¾ì¤è¤ê¾¯¤Ê¤á¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÁ´ÂÎ¤ÎÉ¾²Á¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¡¦Î©¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ÆÂ²Á´ÂÎ¤Î´·½¬¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ·è¤á¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
·ëº§¼°¤Î¤´½Ëµ·¤Î´ðËÜÅª¤ÊÁê¾ì¤Ï3Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤È¤³¤Ê¤É¿ÆÂ²¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÇ¯Âå¤äÎ©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÆÂ²Æâ¤Ç¶â³Û¤ò¤½¤í¤¨¤ë´·½¬¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¹Í¤¨¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£·ëº§¼°¤Î¤´½Ëµ·¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶âÁ¬Åª¤ÊÉéÃ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Î¿ÆÂ²´Ø·¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ä¿ÆÂ²¤Î´·½¬¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô : FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー