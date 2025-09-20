¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù»£±Æ¤¬½ªÎ» ¨¡ 2026Ç¯12·î18Æü¸ø³«¤Ø
¡ÊMCU¡Ë¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーÂçºî¡Ø¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Î¼çÍ×»£±Æ¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2025Ç¯9·î19Æü¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤Æ´°Î»¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊÆ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
»£±Æ¤Ï4·î28Æü¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤è¤½5¥ö·î¤Î´ü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¤Î¸ø³«¤Ï2026Ç¯12·î18Æü¡£¤³¤ì¤è¤êÌó1Ç¯3¥ö·î¤ò¤«¤±¤ÆÄÉ²Ã»£±Æ¤ÈÊÔ½¸ºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©ー¡Ù¡Ê2018¡Ë¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î¥¢¥ó¥½¥Ëー¡õ¥¸¥çー¡¦¥ë¥Ã¥½·»Äï¤¬Éüµ¢¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡¿¥È¥Ëー¡¦¥¹¥¿ー¥¯Ìò¤È¤·¤ÆMCU¤ò¸£°ú¤·¤¿¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¤¬¥ô¥£¥é¥ó¤Î¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥àÌò¤È¤·¤ÆÉüµ¢¡£¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÁíÀª27Ì¾¤Î°Ê²¼¥¥ã¥¹¥È½Ð±é¤¬È¯É½ºÑ¤ß¡£º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬ÄÉ²ÃÈ¯É½¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¡Ê¥½ー¡Ë ¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥«ー¥Óー¡Ê¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡¿¥¹ー¡¦¥¹¥Èー¥à¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¡Ë ¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Þ¥Ã¥ー¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¿¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡Ë ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ë¥¸¥ãー¡¿¥Ð¥Ã¥ー¡¦¥Ðー¥ó¥º¡Ë ¥ì¥Æ¥£ー¥·¥ã¡¦¥é¥¤¥È¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡¿¥·¥å¥ê¡Ë ¥Ýー¥ë¡¦¥é¥Ã¥É¡Ê¥¢¥ó¥È¥Þ¥ó¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥é¥ó¥°¡Ë ¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡ÊU.S. ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥©ー¥«ー¡¢¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä* ¡Ë ¥Æ¥Î¥Ã¥Á¡¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¦¥á¥Ò¥¢¡Ê¥Í¥¤¥â¥¢¡Ë ¥¨¥Ü¥ó¡¦¥â¥¹¡á¥Ð¥¯¥é¥Ã¥¯¡Ê¥¶¡¦¥·¥ó¥°¡¿¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥à¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¡Ë ¥·¥à¡¦¥ê¥¦¡Ê¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¡Ë ¥Õ¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥åー¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡¿¥¨¥ìー¥Ê¡¦¥Ù¥í¥ï¡¢¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ë ¥±¥ë¥·ー¡¦¥°¥é¥Þー¡Ê¥Óー¥¹¥È¡¢X-MEN¡Ë ¥ë¥¤¥¹¡¦¥×¥ë¥Þ¥ó¡Ê¥»¥ó¥È¥êー¡¿¥Ü¥Ö¡¢¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ë ¥À¥Ëー¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡Ê¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡¿¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥È¥ì¥¹¡Ë ¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¯¥¤¥ó¡Ê¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¦¥Èー¥Á¡¿¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥¹¥Èー¥à¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¡Ë ¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ïー¥Ðー¡Ê¥ì¥Ã¥É¡¦¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¡¿¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¡¢¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ë ¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Ç¥åー¥¯¡Ê¥¨¥à¥Ð¥¯¡Ë ¥Ï¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ó¡á¥«ー¥á¥ó¡Ê¥´ー¥¹¥È¡¿¥¨¥¤¥ô¥¡¡¦¥¹¥¿ー¡¢¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ë ¥È¥à¡¦¥Ò¥É¥ë¥¹¥È¥ó¡Ê¥í¥¡Ë ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Á¥å¥ïー¥È¡Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µーX¡¿¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥¨¥°¥¼¥Ó¥¢¡¢X-MEN¡Ë ¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥é¥ó¡Ê¥Þ¥°¥Ëー¥Èー¡¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ìー¥ó¥·¥ãー¡¢X-MEN¡Ë ¥¢¥é¥ó¡¦¥«¥ß¥ó¥°¡Ê¥Ê¥¤¥È¥¯¥í¥¦¥éー¡¿¥«ー¥È¡¦¥ï¥°¥Êー¡¢X-MEN) ¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥íー¥ß¥ó¡Ê¥ß¥¹¥Æ¥£ー¥¯¡¿¥ì¥¤¥Ö¥ó¡¦¥Àー¥¯¥Û¥ë¥à¡¢X-MEN¡Ë ¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Þー¥¹¥Ç¥ó¡Ê¥µ¥¤¥¯¥í¥Ã¥×¥¹¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥µ¥Þー¥º¡¢X-MEN¡Ë ¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¡Ê¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥È¡¿¥ì¥ßー¡¦¥ë¥Ýー¡¢X-MEN¡Ë ¥Ú¥É¥í¡¦¥Ñ¥¹¥«¥ë¡Ê¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥êー¥É¡¦¥ê¥Á¥ãー¥º¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¡Ë ¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¡Ê¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¡Ë
±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯12·î18Æü¡Ê¶â¡ËÆüÊÆÆ±»þ·à¾ì¸ø³«¡£
