アーク、Windows 10サポート終了を目前に控えたキャンペーン
パソコンショップアークは9月19日、アークオンラインストアと秋葉原店舗で「Windows10サポート終了 アーク トクトク買換えフェア」を開始した。実施期間は2025年10月16日（木）23：59まで。
期間中、対象製品で下取りサービスの増額を行うほか、セキュリティソフトのワンコイン割引施策を実施。ビジネス向けarkhiveデスクトップパソコンの購入に役立てられるとしている。以下リリースから抜粋。
○下取りサービス増額キャンペーン
Windows 10またはWindows 11を搭載した、Intel 第8世代Core以降またはAMD Ryzen 2000シリーズ以降のプロセッサー搭載完動品PCの下取り額を、通常1,000円から3,000円に増額する。
○セキュリティーソフト「PC Matic 1年2台」ワンコインキャンペーン
セキュリティーソフト「PC Matic 1年2台」が期間限定でワンコイン 500円(税込)でBTOカスタマイズできる。
○arkhiveトクトク買換えセール
当店指定の Windows11搭載 arkhive（アークハイブ）PCを特別価格にて販売する。
