¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/20¡Û½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¤¬19Æü¡¢TBS·Ï¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡Ê2024Ç¯Á°´ü¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿°ËÆ£¡£¡ÖË¡Î§ÍÑ¸ì¤È¤«·ûË¡¤È¤«¡¢¥À¡¼¥Ã¤ÈÃý¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤È¤«¤Ï¡¢¤â¤¦¥Ñ¥ó¥¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é´è¤Ê¤ËÂæËÜ»ý¤Ã¤Æ¤í¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤È¹ðÇò¡£¡ÖºÇ½é¤Ë»ý¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤ÇÄ©¤ó¤¸¤ã¤¦¤È¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÊÂæËÜ¤ò¡Ë»ý¤Á¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡£¡ØºÇ½é¤«¤é»ä¤Ï¤³¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¡¢Àè¤ò¸«¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡¢°ËÆ£¤â¡ÖÁ°¤â¤Ã¤Æ¡Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¡Ë³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Á°Æü¤Î¿²¤ëÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¥ê¥ê¡¼¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¡£¡ÖÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢»£±ÆÃæ¡¢°ËÆ£±é¤¸¤ëÆÒ»Ò¤ÎÉ×¡¦Í¥»°Ìò¤ò±é¤¸¤¿ÃçÌîÂÀ²ì¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê»£±ÆÆü¤Î¡ËÄ«¤«¤é2¿Í¤È¤â¾õÂÖ¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â²ó¸Ü¡£¡Ö¸«¤Á¤ã¤¦¤È¤À¤á¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²Èµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÃçÌî¤È¤â¤É¤â¤¹¤Ã¤«¤êÌò¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
