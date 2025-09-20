¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢Î¾¿Æ¤ÎÁÔÀä¤Ê²áµî¤ËÌÜÆ¬¤¬Ç®¤¯¡ÄÉã¿Æ¤Ï»ö¶È¼ºÇÔ¤ÇÈ¯¶¸¤·»û¤ÇÀ¸³è¡¢Êì¿Æ¤¬²È¤Î¼ç¤Ë
µî¤ë9·î19Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿KBS2¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¡Á¥³¥ó¥Ó¥Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶á¤Å¤¯½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡¢´Ú¹ñ¤Îº×Æü¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÊì¤ÎÌ£ÆÃ½¸¡×¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢±¿Í¢¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Éã¿Æ¤Ï¡¢¡ÖÅö»þ¡¢ÀÄÍÛ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥ä¥ó¡Ë¤Ç1ÈÖ¤Î¶â»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¡¢Îø°¦·ëº§¸å¡¢1980Ç¯Âå½é¤á¤Þ¤Ç½çÄ´¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÎ¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É»ö¶È¤Ç¼ºÇÔ¤·¡¢¡É²¯¥¦¥©¥ó¡É¡Ê¡ÈÀéËü±ß¡É¡ËÂæ¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉã¿Æ¤¬ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ë¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ö¶È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤ÆÈ¯¶¸¤·¡¢¤¦¤ÄÉÂ¡¢Àº¿ÀºøÍð¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤âÇÈÍðËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¡¢»à¤ÎÆ½¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É»ö¶È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÖàÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤º¤Ã¤È·¼¼¨¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤éËÜÅö¤Ë¶¸¤Ã¤¿¿Í¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Àº¿ÀÉÂ¤À¤È¸À¤Ã¤¿¡£·¯¤¿¤Á¤Ë¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÎÎ·¤¬»û¤Ç°ÂÀÅ¤Ë¤·¤í¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»û¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¼þÊÕ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Ï¡¢¡ÖÅö»þ¡¢»û¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÈ±¤âÄæ¤Ã¤ÆÁÎÎ·¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Öµ¤¤¬¤Õ¤ÈÌá¤Ã¤¿¡£³§¶¸¤Ã¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¶¸¤Ã¤¿¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¡Ø¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¾×·âÅª¤Ê²ÈÂ²¤Î²áµî¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿Â©»Ò¤Î¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤³¤ÎÏÃ¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¯¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
1¿Í¤Ç»Ä¤Ã¤Æ9¿Í»ÐÄï¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â»à¤Ì¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÂ¿¤¯¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤´ÈÓ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡£¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ªÊ¢¤¹¤¤¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Åð¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿¤Ç¤â¤·¤Æ¿©¤Ù¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²È¤òË¬¤Í¤Æ¹âÎï¿Í»²¤ä¤ª²Û»Ò¤òÇä¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¥Çä¤Ç¤ß¤«¤ó¤òÃ¯¤«¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Çä¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¾ì½êÂå¤¬¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¹âÎï¿Í»²¤ò¹¤²¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢É×¤¬Íè¤¿¡£Ìá¤Ã¤ÆÇ®¤¤¥¯¥Ã¥Ñ¤ò°ìÇÕ¿©¤Ù¤è¤¦¡¢´¨¤¤¤Î¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤¬1ÈÖ¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Ä«¤«¤éµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é´¶¾ð¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÜÆ¬¤òÀÖ¤¯¤·¡¢Êì¿Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¶ìÏ«¤·¤¹¤®¤¿¡£É×¤ÈÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤éËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¡×¤È²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Éã¿Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ºÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¶ìÏ«¤µ¤»¤¿¡£º£¤Ç¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ºá¿Í¤À¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
²ÈÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢9¿Í»ÐÄï¤ÎÀ¸·×¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤ë¤Î¤Ï¿©Æ²¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µÁÍý¤Î»Ð¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿©Æ²¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿©Æ²¤Ç¤ÏÆÚÂ¡¢ÇþÈÓ¡¢¤¹¤¤¤È¤ó¤Ê¤É¤òÇä¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ø½¬¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µÁÍý¤Î»Ð¤¬·ò¹¯¤ÎÌäÂê¤ÇÊì¿Æ¤Ë¿©Æ²¤òÇ¤¤»¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢Å¹¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢¡Ö¿©Æ²¤Ë¥Ï¥¨¤À¤±¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢·Ù»¡½ð¤«¤éÆÚÂ¤ÎÇÛÃ£¤ÎÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥¥à¥Á¥Á¥Â¥ß¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤«¤éÁÜººÈÉÄ¹¤¬¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¸ý¥³¥ß¤¬¹¤¬¤ê¸ø½£¡Ê¥³¥ó¥¸¥å¡Ë»Ô¸øÌ³°÷¤¬ÄÌ¤¦ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
1¥ö·î¤ÎÇä¾å3¡Á4000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3¡Á400Ëü¥¦¥©¥ó¡Ë¤Ç¡¢¿©Æ²¤Î±¿±Ä¤ò½é¤á¤Æ1Ç¯¤Ç1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1060Ëü±ß¡Ë¤Î¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤È´¶Ã²¤·¡¢Êì¿Æ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ëº£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤ò²õ¤·¤Æ¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î²È¤ò¿·¤·¤¯·ú¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Å±µî¤µ¤ì¤ë²È¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Éã¿Æ¤Ï¡Ö´¶·ã¤ÎÎÞ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖºÊ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ºá¿Í¤À¤«¤é¡£¤¢¤Ê¤¿¡¢¥æ¡¦¥Þ¥ó¥¹¥ó¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥¥à¡¦¥Ü¥ó¥Ò¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡þ¥¸¥§¥¸¥å¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯1·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£²Î¼ê¤òÌ´¸«¤Æ2001Ç¯¤ËÃ±¿È¤Ç¥½¥¦¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖÂè2²óSM¥Ù¥¹¥ÈÁªÈ´Âç²ñ¡×¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥È¥Ã¥×ÉôÌç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¿·Ê¹ÇÛÃ£¤ä¹©»ö¸½¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤éÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£2003Ç¯¤«¤é2010Ç¯¤Þ¤Ç¤òÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏJYJ¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2017Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤ÆÆü´Ú¤ÇÂ¿ÊýÌÌ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢L¡ÇArc¡Áen¡ÁCiel¤ÎHYDE¤ä¾ëÅÄÍ¥¡¢Matt¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÃøÌ¾¿Í¤È¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¡£2023Ç¯¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½êiNKODE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÀßÎ©¤·¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿8¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×SAY MY NAME¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£