¡¡£¹·î£²£°Æü¤ÎÃæ»³£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£¶Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï£´ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥µ¥ó¥Ö¥é¥¤¥È¡ÊÌÆ¡¢Èþ±º¡¦ÎëÌÚ¿µÂÀÏº±¹¼Ë¡¢Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£³£´ÉÃ£¸¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡¸ÞÊ¬¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ»Ãæ¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë·Á¡£Ä¾Àþ¤Ï£±Æ¬¤Ö¤ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÇÆâ¤Î¥é¥Á±è¤¤¤ò±Ô¤¯È´¤±¤Æ¡¢¸åÂ³¤ÎÌÔÄÉ¤â¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Î¼óº¹¤Ç¾¡Íø¤ò¤Æ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¿µÂÀÏºÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¿·ÇÏ¤ÎÁö¤ê¤È¤·¤Æ¤Ï¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¡£Àè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾¡¤ÁÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£