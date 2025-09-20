²¬ºê¼Ó³¨¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×20ÂåºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖLupinus¡×»£±ÆÈëÏÃ
²¬ºê¼Ó³¨¡÷¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ
½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ºê¼Ó³¨¡Ê29¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿2nd¼Ì¿¿½¸¡ØLupinus¡Ù¡Ê¥ë¥Ô¥Ê¥¹¡¢9·î16ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£20ÂåºÇ¸å¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØLupinus¡Ù¤Ï¡¢²¬ºê¤ÎÃÂÀ¸·î¤Ç¤¢¤ë11·î¤ÎÃÂÀ¸²Ö¡£¹Ó¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Ç¤â¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¥Ô¥Ê¥¹¤Ë¡¢¼«¿È¤Î20Âå¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£
¡Ö20Âå¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿´¶¾ð¤ò¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿²¬ºê¡£¡ÖËÜÅö¤Ë»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´°À®¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
»£±Æ¤Ï¡¢À²Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¥°¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÏ¿¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìËç¤È¤·¤Æ¡¢²Ö¤È¶õ¤ÈÎÐ¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¤³¤Î¼Ì¿¿½¸Í£°ì¤Î¡È½Ä·¿¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¡£¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¸å¤Î¡È¥×¥ÁÂÇ¤Á¾å¤²¡É¤Ç°û¤ó¤À¥Ó¡¼¥ë¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê»£±Æ¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿åÃå¤äÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ¤ËÄ©Àï¤·¤¿º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¡£»£±Æ¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿©»ö´ÉÍý¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ç¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö½Å¤¤¤â¤Î¤Ï¤È¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥×¥í°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ç¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯¸«¤»¤¿¤¤ÉôÊ¬¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö»ä¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î20ÂåÁ´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¸µµ¤¤ä¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦»ä¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£»Ï¤Þ¤ê¤Î¤È¤¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤»ä¤¬¤³¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£